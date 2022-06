Estrada Ferreiro no ostenta ninguna estrategia para intentar recuperar la Alcaldía. Ya se ve cansado y harto de pelear contra un sistema que se ha jurado a todas luces en su contra, pero el discurso que usó ayer martes reduce el perfil de Estrada a un fantasma que ya dobló las manos, que ya perdió y que juega con la inteligencia de quienes se mantienen apoyándolo.

No hay vacuna para

lo que le espera

El ‘corre ve y dile’

Aguas con esos desaires

El que anduvo procurando la presencia del Alcalde de Culiacán fue el Gobernador Rubén Rocha Moya, durante un evento de la Ceiap, el Mandatario estatal destacó la ausencia del nuevo líder municipal, y cuestionó el porqué no asistió.

“Porque el Presidente Municipal sabe que va a venir el Gobernador debería de venir, porque al rato no va a tener apoyos, si yo veo que me está desairando, mira qué mensaje estoy dando para el pobre que va entrando, no, no, ha estado muy ocupado”, comentó el Gobernador en tono de broma.

Y es que ahora sí quiere que el poder municipal le siga por todos lados, cuando antes las asperezas entre el ahora ex Alcalde Jesús Estrada Ferreiro y él, pues eran muy notorias, entre que un día se querían y otro día no.

Ya se está notando que por más que niegue que existe un lazo entre el nuevo Alcalde y él, pues sí sale a relucir el hecho de que sea su ahijado, y que lo ande queriendo apapachar en este nuevo cargo.

Pues el dedazo para la asignación del nuevo Alcalde fue más que evidente para poner todas las piezas a favor del Gobernador y tener todo a su antojo.