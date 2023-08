Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

Así sea un solo deceso, no debemos dejar de lado las advertencias, sí, están bien los programas para que los jóvenes, niñas, niños, y adolescentes no caigan en el uso de las drogas, con el programa ‘Si te drogas te dañas’, pero seguimos en el mismo plan de aquel spots de hace añales, ‘Vive sin drogas’, cantado por una ‘florecita’.

Turismo recibe cascajo

La Secretaría de Turismo de repente se vuelve el contenedor al que van a dar los funcionarios que sacan de los reflectores del Gobierno estatal. Ahí tenemos el fallido caso de Luis Guillermo “El Químico” Benítez, que hasta titular la dependencia lo hicieron, y al que tuvieron que sacar por causas de fuerza mayor.

Hoy le toca a Alejandro Higuera Osuna, quien deja de ser el secretario del Gobernador Rubén Rocha Moya y lo regresa a Mazatlán para que supuestamente vaya a dar a una Subsecretaría en la Secretaría de Turismo del Estado.

Rocha Moya dijo que los cambios se realizan cuando se empieza a perder la empatía de los funcionarios, y también, aunque no lo dejó muy claro, que saldrán más funcionarios de su Gabinete

“Ya han salido algunos, me los voy a acabar”, dijo bromeando, pero que a varios no les ha de haber provocado mucha gracia. De aquí los estamos viendo, no se hagan.