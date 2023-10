Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

La crisis del acosador

La semana pasada el Gobernador Rubén Rocha Moya admitió en la conferencia de prensa La Semanera que trató de proteger a un trabajador estatal señalado de acoso sexual, que laboraba en la Secretaría de las Mujeres, imagínese usted, un acosador en el Centro de Justicia para las Mujeres.

Este caso comenzó a sonar entre el movimiento político local, pues desde hace semanas un hombre que no se ha querido identificar con medios de comunicación va y coloca una manta con la cara de María Teresa Guerra Ochoa, titular del SEmujeres, y la acusa de hostigamiento laboral.

El manifestante, que podemos inferir es el señalado por acoso sexual, no ha querido brindar datos de su historia pues “sus abogados le han pedido que no hable al respecto”.

Pues el 2 de octubre se le preguntó al Gobernador qué pasaba con esta situación, y pues ahí confesó que trató de echarle la mano al hombre.

Lo que se movía como mitote subió a noticia a nivel nacional, y fue comentado por periodistas y medios de comunicación del País.

Y de veras que no es para menos, la frase del Gobernador fue terrible.

“Es acosador pero sexual. Ya le di la oportunidad yo ‘a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo’ porque él estaba en el Centro de Justicia, no queremos acosadores de ningún tipo, y no es problema de Tere, el problema es que Tere es su área. Entonces, es acoso, sí, pero el origen de ese acoso es que es acosador”, respondió Rocha a pregunta de una reportera que lo cuestionó en la Semanera.

“Él quiere estar donde mismo porque ahí es donde acosa. Ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. No lo hemos cambiado de área, yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no haya problemas”.

Ahora el Gobernador dice que su declaración fue sacada de contexto, que el comentario realizado tuvo una proyección a nivel nacional, a través medios de comunicación, por sus adversarios, porque “estamos en proceso electoral”.

Habíamos insistido en este espacio en que el Gobernador se excede de pronto con la palabra y termina abriendo crisis innecesarias en la conversación política.

Crisis que luego hay que atender y que, obviamente sus adversarios aprovechan y aprovecharán. Por supuesto.

Una raya más al tigre de la comunicación morenista estatal. Una raya que se convirtió en problema y que ahora hay que atender habiendo tantas broncas en el estado.