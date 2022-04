Una de las palabras favoritas del Presidente Andrés Manuel López Obrador salió ayer a relucir, cuando el Mandatario salió a festejar el ‘triunfo abrumador’ que tuvo entre las personas que votaron en la consulta de Revocación de Mandato.

Opsss... lo hizo de nuevo

Tan bueno que es para hacer videos, hubiera hecho uno para explicar qué pasó en ese caso, y cuál es su plan de trabajo para estos años...aunque viendo cómo actúa, se ve claro que le da frío porque no trae una máscara.

Hasta el momento no sabemos si ha presentado su plan de trabajo, y haya sido quien haya sido el del error con los deportistas de Baja California no dio la cara, ni siquiera una explicación, disculpa o propuesta de cómo van a prevenir que esto se repita.

Aunque la denuncia en redes y la respuesta del Gobierno de Baja California apuntaba a que el responsable era el ISDE, los sinaloenses no tardaron en echarle la bolita a ellos y luego revirar y decir que fue culpa del laboratorio y no del gobierno, porque el miedo no anda en burro, ¿verdad I ván Salcedo ? Ah que por cierto él es el director de alto rendimiento, y no del ISDE.

Si la administración pasada logró meter a los deportistas en el top ten del medallero nacional, esta vez hubo noticias hasta en Baja California de cómo deportistas de ese estado no tenían hospedaje en Sinaloa, provocando la reacción hasta del gobierno de esa entidad.

Fijaciones que

desacreditan

Ahora resulta que los empresarios salieron a decir que nunca estuvieron de acuerdo con que se realizara la consulta de Revocación de Mandato, pero eso nunca estuvo en duda.

Siguiendo el tenor nacional, la Coparmex capítulo de Sinaloa compartió el posicionamiento de la cúpula nacional, y el Centro Empresarial de Sinaloa hace referencia al Presidente Andrés Manuel López Obrador midió su popularidad y no logros, lo cual tampoco es mentira, pero es que ya no se les cree que no tengan una fijación con el Presidente y solo manden críticas.

Recordemos que fue Coparmex quien, primero mediante un foro, unió al PRI, al PAN y PRI, después fraguando la alianza Va x Mexico y posteriormente, una vez que estaban las campañas, realizaron debates estatales, al que Rubén Rocha Moya, por cierto, no asistió como revancha.

La autoridad moral de ciertos grupos para criticar el actuar de los gobiernos morenistas es nula, no es porque no haya por dónde llegarle al Gobierno, sino que había grandes intereses detrás a los que ahora quieren salir a decir lo bueno y lo malo y no critican el monstruo que crearon con su alianza