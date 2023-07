Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El extraño silencio del señor Gobernador

Fíjense que a todos nos agarró de sorpresa que en la conferencia de prensa Semanera de este inusual martes, porque siempre la hacen los lunes, el Gobernador Rubén Rocha Moya estuvo muy tranquilo y calladito con respecto a los temas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y eso que un día antes ocurrió el intento de cateo en el Campus Buelna que resultó todo un mitotazo mediático para quienes siguen este asunto. Pues resulta que este martes, el Gobernador comenzó a hablar sobre los avances de la compra de maíz a pequeños y medianos productores y luego trajo de invitado al mero mero de la Comisión Federal de Electricidad en el noroeste del País, y luego las preguntas de los medios comenzaron a irse en esos temas. Luego se le cuestionó sobre el trabajo que Noroeste publicó por la compra de 107 millones de pesos en servicios y equipos de aires acondicionados que la UAS hizo a una red de empresas ligada a un empleado subordinado de Héctor Melesio Cuén Díaz, también si se estaba tardando la judicialización de las otras denuncias y que aún estaban pendientes las denuncias. Aún así, el Góber no hizo jalón y prefirió guardar silencio, no sin antes aclarar que él no conoce las cosas que trae la Fiscalía por este tema. Lo positivo es que de alguna manera se presta a que se eviten muchas broncas con el tema del debido proceso y acuérdense que autoridades de la UAS, aún llorando con la cantaleta de que les violan la autonomía, promovieron amparos contra los dichos del Gobernador. Mejor, no vaya a ser que se vayan por algún chascarrillo que pueda abrir alguna laguna legal.



Las copias de las carpetas que no han recogido

Cuando el juez de control que se encargó de la audiencia inicial del Rector de la UAS, Jesús Madueña Molina, y el abogado general Robespierre Lizárraga Otero, preguntó a sus abogados si tenían las copias de las carpetas de investigación y dijeron que no, muchos le echaron la bronca a la Fiscalía General del Estado. Pues ¿qué creen mis estimados?, que en realidad fueron los abogados defensores que no las recogieron, precisamente para hacer ese berrinche público y ganar más tiempo. Esto es algo habitual en las audiencias, son tretas de los abogados. El chiste es no recoger las carpetas, llegar a la audiencia inicial, fingir demencia y pedir días o semanas para “preparar la defensa”, que es un argumento legal válido por el derecho de todos a tener una defensa sólida. En este caso, los abogados uaseños fingieron demencia y la aplicaron para aplazar todo el proceso hasta el día 18 de agosto, cuando inicie el proceso legal contra Madueña y Robespierre por abuso de autoridad. Ahora, hay que aclarar que la entrega de las carpetas sí se pueden dilatar por parte de la Fiscalía, pero solo cuando haya información sensible y que ayude a los responsables a sacar ventaja. Este no es el caso, y hasta podemos decirles que aún y con las rabietas de los abogados del viernes, pudimos confirmar que hasta este miércoles 18 los abogados del Rector no habían acudido a recogerlas. También sabemos que este viernes en la audiencia pasará lo mismo, porque tampoco las han recogido y los defensores buscarán dilatar el inicio del proceso. Van a ver que así va a ser el tiro.



Pugna de acusaciones

Pues sigue la mata dando en esta serie de enfrentamientos que mantienen los diputados Gene René Bojórquez Ruiz, del PAS, y Pedro Villegas Lobo, de Morena, y al parecer va para largo. Ayer Bojórquez Ruiz denunció que Villegas Lobo pagó 13 mil pesos en colegiaturas a una trabajadora del Congreso con el recurso de gestoría social. Según el pasista está prohibido que a cualquier empleado del Congreso, a cualquier servidor público, se le esté remunerando de alguna manera. Pero a manera de defensa el morenista, al admitir que sí paga la colegiatura con recursos de gestoría es porque la persona no es una trabajadora como tal, ya que trabaja por honorarios y además no es funcionaria pública. Pues más allá de los dimes y diretes y la pugna entre los dos legisladores, como dice el dicho “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, que aclaren si está prohibido o no hacer eso. Villegas Lobo ya lo admitió, ahora hay que checar la ley, porque huele a conflicto de interés, pero sólo huele, hay que ver lo que dicen las normas.



Centros de rehabilitación, ¿qué se está haciendo?