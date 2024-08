Igual no consideramos que Gámez Mendívil influya mucho en la toma de decisiones en materia de seguridad pública, pues ya ha quedado claro que en hechos de alto impacto el que lidera es el Ejército; pero de perdida esperamos que un Alcalde tenga la humanidad de acompañar a sus gobernados en momentos de incertidumbre.

¿Covid o miedo?

Para que no se

preocupen, ya regresó

No, si parece que el municipio es gobernado por el Ejecutivo estatal y Gámez es un mero secretario para una que otra gestión.

Y su suplente José Ernesto Peñuelas, no es que tampoco sea el más activo y atento para con la ciudadanía, él nada más calienta la silla en lo que regresa Juan de Dios, así como lo hizo durante la campaña del mismo.

Y es que mientras que arrestaban a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán hijo, asesinaban a Héctor Melesio Cuén Ojeda , y se registraban indicios de rencillas entre facciones del narco, Gámez Mendívil andaba de vacaciones y no emitió ni una palabra que funcionara de consuelo para los ciudadanos del municipio que gobierna.

La comezón

y la ceguera

Rasquera seguramente provocará el anuncio que Roy Campos acaba de publicar sobre los números de aceptación que tienen los Gobernadores y Gobernadoras para el mes de junio.

Y la picazón es porque en cuarto lugar en la lista de varones de la Encuesta Mitofsky aparece el mandatario Rubén Rocha Moya.

Ya estamos oyendo a los que antes, durante y después de la campaña estuvieron friegue y friegue que Rocha Moya y Morena estaban acabados, que por esto, que por lo otro, y al final terminaron con peluca de colores y maquillaje con sonrisas falsas pintadas.

Desde ayer mismo ya salió alguno que otro de esos personajes que ya caló de todo, primero de periodista, luego de dirigente de partido, luego de candidato, de funcionario y que a nada le ha atinado a hacer bien algo y que ahora es analista, evidenciándose en público con “otros datos” según muy vivaracho e inteligente, pero que con ese simple hecho se volvió a evidenciar que no tiene ni idea de cómo masca la iguana.

Mitofsky, como muchos sabemos, es una casa encuestadora seria, pese al hate de los que no son beneficiados por sus números.

La aparición de Rocha Moya afianza lo que arrojó el resultado de la elección del pasado mes de julio y cómo la imagen de Morena no se desmorona pese a tener un montón de cosas en contra.

No hay peor ciego que el que ni quiere ver, aunque también sabemos no hay sordo que no se estremezca con algunos rugidos de tripa.