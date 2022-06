Créalo o no, pero después de que Sinaloa históricamente ha estado entre los últimos estados o sea con las peores calificaciones en cuestión de seguridad, llámese homicidios, robos y hechos violentos, ayer se dio a conocer en el Índice de Paz México 2022 que la entidad ya se encuentra en la mitad, o sea en el lugar 15 entre los estados que han mostrado avances significativos

El caso Estrada

en patineta

Cuando inició la 64 Legislatura el Congreso de Sinaloa se agarró una enemiga en común, que uniera a la nueva generación de diputados y diputadas, esa enemiga fue la Auditora Emma Guadalupe Félix Rivera, que sin deberla ni temerla, fue objeto de fobias y filias.

Las acciones se encabezaron por los diputados Gene René Bojórquez Ruiz y por Marco Antonio Zazueta Zazueta, quienes se encargaron a costa de todo de intentar dañar la imagen de la titular de la Auditoría Superior del Estado y hasta cayeron en violencia de género.

Ahora las cosas cambiaron, los intereses también, mismo problema, al no estar en línea con el ahora titular del Ejecutivo del Estado, el Alcalde con licencia, Jesús Estrada Ferreiro, llenó el hueco de Félix Rivera.

Estrada Ferreiro decidió subirse al tren de la pelea y de algo tan pequeño e injustificado en su contra, alimentó un monstruo y la consecuencia es que hoy se define si le quitan el fuero o no para que se le enjuicie como a un ciudadano más. No valía la pena hacerlo, menos por la talla de las venganzas que se agarraron, pero esta batalla ya no tiene reversa.

Unos dicen que el Congreso está malbaratando los juicios políticos, por lo voraces que se han portado con el hoy Alcalde con licencia. Más allá de si éste es culpable o no de lo que le imputan, suponemos que todo eso quedará claro.

Pero el asunto en el desafuero y el juicio político, si es que estos dos procesos se concretan; estaríamos entonces en el supuesto de que nos van a llover juicios políticos y peticiones de desafuero, pues los delitos señalados son cosa común de los funcionarios públicos.

Otros opinan, y creemos que la mayoría, es que todo los actos tienen consecuencias, y “haya sido como haya sido” Estrada Ferreiro hizo todo lo posible para ser presa de rastro. Juntó a todos los actores políticos y poderes en su contra: Gobernador, Congreso, Fiscalía, y ciudadanos afectados por el sistema... sólo faltó que pidieran que lo excomulguen.