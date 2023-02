A estas alturas, la Fiscal Sara Bruna Quiñónez ya debe tener en sus manos la respuesta del Congreso del Estado sobre el desafuero de Luis Guillermo Benítez, ya para que de una buena vez inicien con el proceso, que lo pongan el banquillo y se responda a tanto atascadero que dicen que hizo como Alcalde de Mazatlán.

Aureoles sin aureola

Se sabe que él no sería designado por el PRD para candidato por la Presidencia, y si es que van en alianza por el PRI, PAN y PRD ni en sus sueños rozaría ni una diputación local.

Mucho tirador en el PRI

A ver si no se suman más....¿pagarán bien o qué?

Pues con ese dirigente que tiene el PRI, lo dudamos, por lo general eso de la unidad no se le da mucho, pero sí anunciaron que se acordó ampliar hasta marzo el tiempo para determinar el método para efectuar la elección interna.

Si pensábamos que el Partido Revolucionario Institucional después de los knock outs que le han propinado en las pasadas elecciones estaba de capa caída y nadie quisiera ser el dirigente de esa papa caliente, pues fíjese que no, hay 14 personajes que quieren echarse el tiro.

Top Secret

Ha bueno, pues, ya no insistimos en saber que se dijo en esa sesión secreta.

Pero de la sesión secreta no van a decir nada, tendremos que esperar a que quizás escriba sus memorias el dirigente de la Jucopo, Feliciano Castro Meléndrez , porque él fue que aclaró que la ley los obliga a la secrecía, y lo que se resolvió se comunica a la Fiscalía y listo, que ya estará en su cancha.

El desafuero que no fue

La Diputada Celia Jáureguí informó en Mazatlán que el Congreso del Estado resolvió que al ya no ser funcionario público no es necesario realizar un juicio de desafuero al ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres.

O sea como ya estaba previsto era una formalidad, nada más, y para eso se desvelaron los diputados.

La legisladora dijo que en la sesión que obedeció al tema de darle un seguimiento puntual a una solicitud de la Fiscalía que tenía que ver con el tema del desafuero, lo que se hizo en el Congreso fue darle formalidad a esto diciéndole que al no ser funcionario pues no tiene fuero, así es que no era necesario (realizarle procedimiento de desafuero), eso fue lo que se dijo.

Entonces, pues como dijimos el caso ya estará en la cancha de la Fiscalía.