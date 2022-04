“Nunca acabaremos de entender por qué los gobernantes de todos los partidos y de todos los tiempos les da por externar con una aire de triunfalismo una reducción en delitos, y no lo comprendemos porque nos referimos a los feminicidios... Y eso es lo que pasa con el Gobernador Rubén Rocha Moya, ya que pese a los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres que se han dado a conocer a nivel estatal y nacional recientemente, aseguró que en Sinaloa han disminuido estos delitos”.

El Alcalde en su laberinto

Muchos consideran a Ibarra Ramos como alguien gris, que el pueblo de Culiacán no merece tener como Primer Edil.

Estrada dice que hay un Diputado que ya hasta le ofrecieron el puesto de Alcalde, y aunque se negó a señalar el perfil en cuestión, se dice que es Jesús Ibarra Ramos , un diputado joven de Morena pero que comenzó su carrera en el PRI. Ha trabajado como asesor en la Presidencia Municipal que preside Estrada Ferreiro y a la fecha no ha presentado ninguna iniciativa en lo individual.

En un intento para desprestigiar a los Legisladores, acusó que los Diputados están amenazados y que por ello no tuvieron más remedio que avalar que comenzara el proceso de Juicio. Pero no dijo ni quién es el que amenaza, ni quienes resultaron amenazados, lo que hace dudar de la veracidad de esta denuncia.

Y le llueve sobre mojado

La Federación de Abogados de Sinaloa ahora sí fue al Congreso de Sinaloa a ratificar su denuncia contra Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, siendo esta la segunda vez que presentan la misma denuncia, pero en la pasada ocasión no la ratificaron y no procedió.

Resulta bastante extraño que siendo expertos en derecho se les haya pasado ir a realizar esa acción, pero es todavía más extraño que el Diputado Ambrocio Chávez Chávez se comunicara con ellos asegurando que su denuncia tendría trámite, cuando al final no fue así.

Por otro lado, la Federación de Colegios y Asociación de Abogados de Sinaloa, que es un grupo diferente, se posicionó a favor de que se realice el juicio y se haga de la mejor manera, por el actuar del Alcalde de Culiacán.

Sin tacto ni madurez, es como consideraron a Estrada Ferreiro, además de intentar ver el futuro y señalar que después de esto, no lo aceptarán en ningún otro grupo o puesto, por las mismas acciones del Presidente municipal, cómo finalice, no sabemos, pero ahorita no tiene nada ganado ni perdido.