Si se logró ya la salida bajo presión de Estrada Ferreiro, la de Héctor Melesio Cuén, Luis Guillermo Benítez debería verse ya en el espejo de los juicios políticos, por ahí dicen que también el Alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, aunque las cosas se escuchan tranquilas por allá, andan más preocupados porque se concrete por fin la planta de amoniaco.

La salida o la caída

Los procesos

están firmes

La última jugada de Estrada Ferreiro no resultó como quiso, al final de cuentas es Alcalde, con licencia o sin ella tiene fuero y es el que le van a quitar, nos atrevemos a asegurarlo, porque aunque no podrá ser justificado del todo, con acusaciones tan endebles, pero sí tiene toda la energía de todos los poderes en Sinaloa para que así sea.

Hizo lo que el pez

El viernes, el ahora Alcalde con licencia de plano se descachó al confirmar la Fiscalía que había solicitado su desafuero al Congreso del Estado.

Ese día que Estrada Ferreiro recordará como una cruda de excesos verbales, que en él no son ajenos, retó a las autoridades a que logren destituirlo de su cargo porque él no renunciaría.

Y que nos regala esta joya:

“Que me corran, que me metan a la cárcel, que me fusile o me mande matar el Gobernador si quiere, pero no voy a renunciar”.

Y cómo dice la chaviza, “se pasó” con las acusaciones contra el Gobernador Rubén Rocha Moya criticando la ola de violencia que vive el Estado, diciendo que si hay muertos todos los días, qué compromisos podría tener el Mandatario estatal que no actúa.

El destino de Estrada Ferreiro de plano quedó sellado ese mismo viernes.

La moneda está en el aire y al parecer trae la misma cara por los dos lados y no a su favor.