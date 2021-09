Los grandes líderes se forjan en las catástrofes, en las tragedias, en esos momentos en que la mayoría es afectada por una fuerza superior que los hace sentirse vulnerables, en un accidente, en un desastre predecible o no.

Mazatlán sediento

y Culiacán ahogado

Y mientras Mazatlán se muere de sed, una simple lluvia estuvo a punto de “ahogar” a Culiacán, que no atina a resolver sus problemas de inundaciones. El problema es que la capital tiene numerosas áreas con problemas, donde una lluvia intensa de 10 minutos puede inundar sectores completos.

El líder que no fue

Y en medio de la desesperación y las molestias, el Alcalde Luis Guillermo “El Químico” Benítez sale a decir que no es su culpa.

Los mazatlecos están desesperados, sobre todo los más vulnerables, los que no cuentan con aljibes, ni el dinero para comprar pipas ni garrafones todos los días.

El efecto de “Nora” llegó a Mazatlán en forma de desabasto de agua, algunas personas ya llevan 15 días sin agua y no se ve una solución rápida por ningún lado, mientras los sistemas de distribución se recuperan lentamente.

Las acusaciones

de Estrada Ferreiro

No ha sido algo nuevo, no es la primera vez que hace este tipo de comentarios y no entendemos bien si es por quedar bien o porque de verdad tenga los pelos de la burra en la mano como para andar lanzando acusaciones.

Pero sí nos gustaría ver algo más que campanearle la lengua al Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, cuando empieza a señalar que en las administraciones anteriores a la suya había actos de corrupción por aquí y por allá.

Lo decimos porque si se enteró o tiene pruebas ¿por qué no han corrido a los responsables y los da a conocer públicamente?, porque se supone que la transparencia también da para eso.

¿Qué caso tiene que ande de criticón si no habrá castigo para los responsables?

Insistimos, se ha vuelto ya una práctica muy común en el Presidente Municipal andar diciendo que ellos arreglaron lo podrido, pero es obvio que todavía hay gente que realiza malas prácticas dentro de su administración, basta con echarle un ojo a inspectores que siguen cobrándole moche a negocios que no tienen licencia de alcohol, para que todo siga como si nada.

O los puesteros en los tianguis, los tránsito en los alcoholímetros o en una jornada normal.

Sería bueno que exhibieran a los pícaros, para que los demás escarmienten.