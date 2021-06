“¿Habrá contrapeso y división de poderes? Eso se responderá una vez instaurados el Ejecutivo y el Legislativo de mayoría morenista, lo que hasta el momento se puede ver a simple vista es que no, pues manejan la misma narrativa de instaurar la 4T y se puede dar una especie de complacencia entre poderes para lograr sus fines”.

Poder sin contrapeso

¿Sobrevivirá la relación Morena-PAS? La respuesta a esta pregunta nos la dará el tamaño de las ambiciones de los protagonistas, por un lado tendremos a un Gobernador que seguramente se querrá sacudir el lastre que le endilgó su dirigencia nacional y por otro a un líder del PAS que generalmente no se conformo con menos que todo.

Eso tampoco lo podemos asegurar, pues en la actual legislatura también hubo una mayoría morenista y no fueron capaces de sacar adelante la aprobación del matrimonio igualitario, la interrupción legal del embarazo y la descriminalización de mujeres que deciden sobre su propio cuerpo, ni siquiera fue un tema que se tocara en tres años.

Aunque no deberíamos echar las campanas al vuelo, la izquierda es especialista en boicotearse a sí misma, nos lo han enseñado durante décadas. Es más, basta con recordar los encontronazos entre los diputados de Morena y los alcaldes de Culiacán y Mazatlán, así que no hay que cantar victoria, lo único que podemos esperar es que habrá de todo.

Al menos no van a existir los vetos de bolsillo de leyes aprobadas en el Congreso de Sinaloa y pasadas al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, tampoco el veto de las cuentas públicas y demás que quedaron pendientes en esta administración.

¿Habrá contrapeso y división de poderes? Eso se responderá una vez instaurados el Ejecutivo y el Legislativo de mayoría morenista, lo que hasta el momento se puede ver a simple vista es que no, pues manejan la misma narrativa de instaurar la 4T y se puede dar una especie de complacencia entre poderes para lograr sus fines.

El gran perdedor

La pesadilla del 2018 volvió para el Partido Revolucionario Institucional en el 2021, pero aún peor que hasta el nombre se quieren cambiar

Allá por el 2018, el PRI sufría unas de sus derrotas más aplastantes en su historia, cuando perdió de una manera categórica la Presidencia del País, y no sólo la silla del águila, sino también municipios y diputaciones.

Ahora, en el 2021, los priistas acompañados por el PAN y el PRD, se veían más confiados, dudaban que se pudiera repetir el “tsunami electoral”, pues no se repitió, fue peor, al menos aquí en Sinaloa.

El tricolor sólo ganó un puesto en disputa de los 50 que estaban en juego en el estado, la Alcaldía de Sinaloa municipio, lo que deja al PRI muy posiblemente sin ningún representante en la Cámara local de Diputados por la vía de representación proporcional, y a ningún priista en los municipios más importantes de Sinaloa.

La derrota fue tal, que Sergio Jacobo Gutiérrez, Diputado local del partido, ya hasta sugirió que se cambie el nombre del PRI, se modifique los colores y se refunde el partido porque de plano, ya no está siendo para nada competitivo en Sinaloa y el País.

Ya de pasadita, le sugerimos a Jacobo Gutiérrez que de una vez echen fuera a los pícaros del partido y se queden con pura gente buena, aunque sean nomás cuatro.

El PRI huele a muerto, así de sencillo, ahora en este proceso electoral, sin AMLO en la boleta no se esperaba un resultado como el que se dio el pasado domingo.

Estas elecciones fueron el peor descalabro del PRI, y no es por Morena, porque el Gobierno federal está muy lejos de ser perfecto, sino más bien pareciera que el partido ya no tiene ningún tipo de credibilidad, y probablemente no la vaya a tener nunca más, aunque en política nunca se sabe .