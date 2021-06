“La declaración más fuerte la dio Rubén Rocha Moya, candidato por Morena, quien informó que ya pidió al Gobernador Quirino Ordaz Coppel que se refuerce la seguridad en municipios y regiones considera que hay ‘focos rojos’”.

El fantasma

de la violencia

Ayer, los dos candidatos punteros en la contienda para Gobernador hablaron del riesgo que se palpa a unos días de que la contienda electoral llegue al día de la elección. La declaración más fuerte la dio Rubén Rocha Moya, candidato por Morena, quien informó que ya pidió al Gobernador Quirino Ordaz Coppel que se refuerce la seguridad en municipios y regiones considera que hay “focos rojos”. Los municipios señalados por el morenista abarcan municipios de los altos de Sinaloa, como Choix, Badiraguato, Sinaloa municipio, Escuinapa, Rosario, Guasave y Ahome. Dijo que durante su campaña han notado la presencia de personas sospechosas, sin embargo, no sabe identificar a que grupos pertenecen las personas que causan miedo entre la ciudadanía. “En general, no distingo quiénes son o a quién pertenecen algunos grupos, pero son grupos armados no hay ningún tema de que sea militantes de otros partidos que anden en eso, no distingo, pero ahí está la presencia y tiene que ver con delincuencia. Yo no tengo elementos para señalar a nadie”, aclaró. La denuncia de Rocha Moya es la misma que realizan cientos de candidatos en todo el País, arrasados por la violencia desatada directamente contra los políticos. Y la verdad es que si los candidatos con posibilidades de llegar a la Gubernatura temen a la delincuencia organizada, no queremos saber cómo se sienten los sinaloenses sin la protección de las instituciones de seguridad.

Y llama Zamora

a votar sin miedo

Más sobrio, el candidato de la Alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, llamó ayer en Los Mochis a salir a votar el 6 de junio sin miedo, en paz y con tranquilidad. Él que había dicho que no salieran de sus casas si no iban a votar por su proyecto ayer exhortó a todos a votar, como que ya se le olvidó la gracejada que no hizo reír a nadie. Ya ven que Zamora había denunciado actos de intimidación en contra de sus compañeros y su llamado fue para los “demás candidatos”, para que desautoricen a quienes estén llevando a cabo esos actos de intimidación, resaltando que además “lo están haciendo a su nombre”. Esperamos sinceramente que toda la jornada del domingo progrese en santa paz. Lo que no explicó Zamora es que los candidatos de la alianza Va por Sinaloa han sido los más amenazados en este proceso electoral y todavía no hemos visto ninguna estrategia de las autoridades para prevenir los ataques.

Alianza pero no

en el Congreso

En el Congreso del Estado, la alianza PRI, PAN y PRD no ha impedido que se realice las labores legislativas. La sinergia se demostró en la reunión de trabajo de la Comisión de Fiscalización con la titular de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa. En el Congreso, el PRI ha actuado más como aliado de la administración estatal, en lugar de como contrapeso. Mientras las y los integrantes de la comisión estuvieron de acuerdo en solicitar una auditoría sobre las tarjetas de despensa entregadas en la emergencia sanitaria, la legisladora Ana Cecilia Moreno Romero, de ese partido, votó en contra de esa acción. Todo mientras el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Jorge Villalobos Seáñez, quien es experto en el tema de fiscalización, no sólo se adhirió a la solicitud de la auditoría, sino que solicitó más información y cuestionó respecto a la Auditora Emma Félix Rivera los otros temas del orden del día. La diferencia del legislador y la legisladora no solo es el partido político, aunque ahora se hayan aliado para vencer a Morena en los 15 estados en los que hay elecciones el siguiente 6 de junio, sino conocer su posición como equilibrio con las instituciones y poderes, no al servicio de algún partido, que no se trata de avalar todo lo que se haga por los órgano en relación al gobierno en turno, sino cuestionar y que todo esté claro. Aunque parece que no todos lo han entendido.

Llegaron las boletas y

la sala aún no resuelve

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no resuelve el recurso interpuesto por el PAS, que determinó anular las candidaturas del partido local con Morena en los ayuntamientos de Culiacán y Mazatlán. Y ayer, nada más para dejar en claro que muy posiblemente queden casi dos millones de boletas sin usar, llegaron las boletas que reimprimieron por el fallo del tribunal. La verdad, es claro que en tiempos electorales son decenas y decenas de casos que les llegan al tribunal, y es complicado sacarlos todos de manera rápida y expedita, sin embargo, es un poco preocupante, por un tema de recursos única y exclusivamente, que vayan a revertir su primera decisión, ya que nos costaría más o menos 4 millones de pesos. Se esperaba que ayer se subiera al pleno del Tribunal el recurso del PAS, sin embargo no fue así, a ver si hoy pueden darse el tiempo de subirlo, sobre todo porque mientras más se tarden en resolver, más a marchas forzadas estará el IEES ante un posible fallo a favor del PAS. Imagínense que dos o tres días antes de la elección se resuelva, estaría complicado el tema, aunque desde el IEES señalaron que tienen confianza en que sea para hoy, pero si no todo estará a marchas forzadas, sobre todo si resuelven a favor del partido de Héctor Melesio Cuén Ojeda, que impugnó el proceso ante el tribunal.

Toca a Veracruz