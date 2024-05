Como toda la vida, todos los de la pandilla que se cree dueña de la Universidad Autónoma de Sinaloa piensan que ocultando lo que no les gusta, o lo que no quieren que se sepa, la realidad va a cambiar. Tanto en la vida como en estos menesteres, la realidad y la verdad caen por su propio peso, todo se sabe, por más que se quieran esconder.

Las falsísimas albricias

Cómico, como cualquier video de Franco Escamilla, que los uaseños se empeñen en lanzar albricias por el amparo que ganó el ya desbigotado y todavía desrectorado Jesús Madueña Molina, personajazo de quien la raza ya casi ni se acuerda.

La comicidad de estos maestros del micrófono, pero que por sus dotes de comedia definitivamente son baluartes mal aprovechados del stand up, andan diciendo que el amparo que ganó Madueña Molina tumba toda “esta farsa” y confirma la persecución política que se fraguó desde el Gobierno estatal y que hasta nosotros estamos enredados.

Pero, insistimos, que leyeron sólo lo que les conviene.

Verdad es que el Juez federal le concedió el amparo por la presunta compra ilegal de productos cárnicos sin licitar por 67 millones de pesos entre 2019 y 2022.

También es cierto que se le recrimina a la autoridad que haya sido la Unidad de Inteligencia Económica y Patrimonal la que interpuso la denuncia y que además investigó.

Miren, hasta resulta cierto que una perito contable dijo en audiencia que no había hallado daño patrimonial al revisar la información de este caso.

Pero lo que no dijeron es que el Juez Tercero de Distrito federal se mostró en contra del procedimiento para la vinculación a proceso y de las medidas cautelares, pero no del hecho.

El juez fue insistente en que no le quedaba claro cómo acusar a Madueña Molina, si estuvo enterado o no, desde Rectoría, que el Comité de Adquisiciones realizó esas operaciones sin licitar, y que si se enteró no impidió la situación de forma voluntaria.

Lo que sigue es que el Poder Judicial del Estado cite nuevamente a Madueña Molina y la Fiscalía de Sinaloa para que el Juez de Control emita una nueva resolución, en la cual considere que la Fiscalía no pudo probar el punto expuesto.

Sin embargo, en la sentencia federal hay una frase con la que los uaseños de plano se taparon los ojos: que el Juez local puede encasillar el hecho como otro delito diferente al ejercicio indebido del servicio público, pues con las pruebas que aportó la Fiscalía sí se puede suponer que se cometió un delito.

“Pues no pasa inadvertido que la conducta desplegada por el imputado pudiera ser constitutiva de diversa hipótesis o delito; sin que sea dable a este órgano de control constitucional establecer cuál es la hipótesis o ilícito materializado y la legislación penal sustantiva exactamente aplicable, ya que debe reservarse plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable para que, en su caso, de resultar procedente, reclasifique el hecho delictivo materia de la imputación y lo encuadre con exactitud en la hipótesis legal correspondiente”, dijo el Juez federal.

¡¿Quihubo?!, ¿a poco no se les borró la sonrisa?