Rocha Moya dijo que él no daría el primer paso para llegar a un acuerdo, y que si quieren, el sindicato será quien busque llegar a él para poder por fin transitar para el bien común ¿o será que el Gobernador los dejará con la mano extendida?

El momento incómodo

Suena bonita la respuesta, pero para decir todo eso, le echó en cara al reportero autor de la nota, que durante las campañas dicho medio de comunicación casi lo tacha de narcotraficante, también vociferó que no hará lo que la prensa crea que es lo correcto y le dejó en la cara a los reporteros que no son sabedores de la verdad absoluta y que también puede dudar como autoridad de los medios de comunicación.

¿La respuesta del Gobernador? Pues que no son igual de bandidos que los anteriores y que van a investigar la situación a ver si es legal o no, y con base en eso dictaminarán cómo actuar.

Los resbalones de Estrada

No nos olvidamos que defendió a la Procuradora del DIF Municipal Silvia Liliana Pimentel Villalobos cuando le dijo “ingobernables” a dos muchachas asesinadas.

Esta cifra colocó al municipio en los primeros lugares en feminicidio en todo el territotio mexicano, pero de ello no opina.

El Alcalde no debería andar opinando en estas cuestiones, cuando Culiacán cerró el 2021 con 18 feminicidios.

Flojito y cooperando

Es que la relación entre Gobierno del Estado y el SNTE 53, en las últimas semanas no ha sido muy amigable, Rocha Moya hasta mandó solicitar una auditoría al sindicato y le ha referido varios asuntos y en este sentido es que no se ha dado un acuerdo entre ambas partes para ir rumbo a una relación pacífica.

Y es que el nuevo líder sindical fue muy claro, al decir que están abiertos a una conciliación, porque el terreno árido que dejó el ex secretario general Fernando Sandoval, parece que no están en condiciones para cosechar ningún fruto.

Un boquete a la educación

Es oficial, desaparecen las Escuelas de Tiempo Completo, ya que la Secretaría de Educación Pública federal publicó el lunes el Acuerdo en el cual comunicó las Reglas de Operación para “La Escuela es Nuestra” de 2022, en las cuales no aparece el Programa Escuelas de Tiempo Completo.

Recordemos que el objetivo del programa de Escuelas de Tiempo Completo era mejorar el rendimiento de los alumnos de las instituciones públicas de educación básica y dar seguimiento, acompañamiento y asesoría a las escuelas inscritas en dicho programa, entre otras cosas, pero sobre todo era una ayuda invaluable para las parejas de padres de familia trabajadores.

Para Mexicanos Primero, capítulo Sinaloa, cancelar el programa es una decisión lamentable, ya que son este tipo de programas que mayormente hacen falta.

El director del organismo que vela por la educación en el país, Gustavo Rojas Ayala, cuestionó la decisión porque era un derecho que tenían en mil 036 unidades escolares en el estado, cuando este programa todavía funcionaba, más de 128 mil estudiantes, beneficiaba a más de mil 600 docentes.

Y uno de los beneficios, precisamente en el caso de los estudiantes es que podían acceder a una alimentación complementaria durante la tarde.

Esperemos que las autoridades federales no se equivoquen y que no suceda como en otros programas o becas que elimina, después no haya cómo tapar el boquete que dejan.