Es obvio que lo de la pintura es lo menos importante en un Culiacán o un Sinaloa en donde las mamás tienen que salir a buscar a sus hijos desaparecidos o los padres que se quedaron sin hija por culpa de algún delincuente. La justicia debe ser para todos, no nada más para los que exigen trabajar en instalaciones dignas.

La explicación que

convence menos

“Oficialmente no tenemos ese tema, no hay denuncia”, dijo.

Lo cierto es que a cada día se saben más detalles sobre este problema que ya llegó a Sinaloa, pese a que según la autoridad no existe “formalmente”.

Otro tache para

Rocha Moya

¿Por qué no les duelen más las observaciones de las auditorías, los contratos a funcionarios que también son empresarios o los contratos adjudicados de manera irregular?

Pues sí, pero también todas tienen el derecho a vivir libres de violencia. Y por si no se ha dado cuenta, el 2023 cerró con más de 10 mil llamadas de auxilio en el estado.

“No me gusta que pinten los edificios, Lo que tenemos que hacer nosotros, porque supe que se habían enojado porque se borra, pues tenemos que borrar, esos edificios son de todo el pueblo y deben estar en condiciones dignas de ser visitados. Pero no tenemos ninguna expresión en contra de ello”, opinó el Gobernador.

En plena conferencia de prensa La Semanera, el Mandatario señaló que estaba a favor de la libertad de manifestación en el País en relación a las marchas feministas, pero no de las pintas que se hicieron en espacios públicos.

Otra vez la burra al trigo

Otra vez, la pandilla que se cree dueña de la Universidad anda echando mentiras y con ese costal pretende ir a llorar a la Secretaría de Gobernación.

Hay que aclarar, como periodistas responsables que somos y que nos dirigimos con la verdad y no como los wanna be que pura esquizofrenia manejan, que hay siete procesos ya contra el Rector separado del cargo Jesús Madueña Molina y media docena de ex funcionarios de la UAS acusados de delitos relacionados a actos de corrupción.

Pero siguen aferrados a que hay persecución política porque se ampararon contra la Ley de Educación sin decir nada de los casi 700 millones de pesos en compras irregulares entre 2019 y 2023.

Resulta que este martes acudirán a la Ciudad de México para participar en una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación federal y el Gobierno del Estado.

No entendemos qué van a dialogar, si los siete procesos en contra son ante un juez, denunciados por la Auditoría Superior del Estado y acusados por la Fiscalía General del Estado.

Según el encargado del Despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, el prófugo de la revisión de las medidas cautelares, la reunión es hoy al mediodía en la capital del País.

Lo más sarra es que Robespierre, quien como Abogado General también se sangraneó cuando la ASE pidió información y está acusado de abuso de autoridad, ya dijo ayer que no va a poder asistir a la audiencia especial a la que lo citaron también para hoy en el Centro de Justicia Penal y Oral a mediodía.

“En esta cita que tenemos otra vez con el destino la Universidad Autónoma de Sinaloa, vamos a poner ese recurso por delante...”, dijo.

No entendemos. Bueno sí. Como lo decimos siempre, ellos creen que si ya no están, la Universidad ya no seguirá o desaparecerá, por eso de que se creen los dueños.