Ahora, estamos seguros que va a juntar más raza un perro atropellado que votos en su propia casilla. Acuérdense que desde que lo sacaron del Ayuntamiento de Culiacán, el ex Presidente Municipal no se ha cansado de salir a decir que fue traicionado, que la supuesta izquierda es un cochinero y demás.

Relaciones tóxicas por doquier

Había coqueteado públicamente con algunos bandos del frente opositor del PRI-PAN-PRD-PAS, incluso desde el PRD salieron a decir que no lo descartaban como si fuera una ficha interesante para el Senado.

Vaya, hasta hizo una transmisión en vivo desde La Lomita para anunciar su separación de Morena, como si estuviera gritándolo a todo Sinaloa. Pues bueno, no será de guinda pero sí de rojo y amarillo.

Si antes sumó votos no fue por sus chistes y su carisma, fue porque la gente no vio por quién votó, la gente votó por AMLO.

Algo que saltó el viernes fue la candidatura de Jesús Estrada Ferreiro por el Senado con el Partido del Trabajo, en algo que según boletinó el partido, es un Plan C de la alianza con Morena y el Partido Verde para dicho cargo.

La justificación del maestro

No es la primera vez que Héctor Melesio Cuén Ojeda se viste con colores de priista.

De hecho, tampoco es la primera vez que se anda viendo en lo oscurito con sus líderes locales y nacionales para andar negociando con puro humo o el petate del muerto.

¿Se acuerdan cuando lo cachamos en el 2010 que andaba moviendo a la gente de la UAS con orden obligatoria, que por cierto era un correo que llegó por el canal institucional y mandado por Jesús Madueña Molina, para que salieran a hacer campaña a su favor?

Esa vez él se convirtió en Presidente Municipal de Culiacán gracias a la votación récord que logró la campaña que hizo el empresario cárrnico Jesús Vizcarra Calderón, aunque terminó perdiendo ante el falso y hediondo carisma de Malova.

Después anduvo viéndose a escondidas con Jesús Valdés para negociar, ofreciendo y pidiendo como si fuera cosa cierta, antes incluso de firmar el convenio con Morena en el proceso que acompañó a Rubén Rocha Moya.

Ahora El Maestro, como le llaman todos los uaseños antes de besarle la mano, tuvo que dejar la dirigencia de su Partido Sinaloense en Víctor Corrales Burgeño, y afiliarse al Partido Revolucionario Institucional para poder ser el candidato plurinominal a una diputación federal.

Ningún hilo negro tampoco descubierto, pues antes también tuvo que irse por el Nueva Alianza en su enferma terquedad de querer ganar algo.

Pues con la noticia de que el pasado 16 de febrero, que confirmó el PRI Sinaloa que Cuén Ojeda se afilió, pues no sorprende nada, porque era la única manera para meterlo a la lista plurinominal del partido.

“Esto ha pasado mucho en la historia. Cuando hay una alianza pues, en el caso de un partido local, hay que decirlo de una manera muy clara, hay una injusticia, se violan nuestros derechos políticos electorales, porque los que estamos en un partido local no se nos permite participar en lo que son las elecciones federales”, explicó él mismo.

“¿Por qué? No sé, porque a cualquier individuo contando firmas se convierte en un candidato independiente y puede hacerlo. Sin embargo nosotros no, no es paradójico”.

Luego anduvo presumiendo que no se quedaron con los brazos cruzados.

Llama mucho la atención cómo habla de que las autoridades lo batearon, se quejó de la simpleza de los independientes, de los derechos humanos.

Se queja como si fuera víctima y cree que nadie sabe que mandó a afiliarse al PRI, desde hace meses, a decenas de militantes pasistas, para querer apropiarse también de ese partido.

¿Cómo sabemos? Hay mucha raza que le sigue el rollo, pero que está harta. Y se queja.

Y pues sabemos que sí se anima. Porque hizo exactamente lo mismo con Morena, pero el Gobernador lo cachó, a poco no se acuerda que esa fue la razón principal de su salida del Gabinete.

En este asunto todo se sabe, más porque la gente está harta.