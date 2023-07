Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

El Mandatario ha recibido muchas críticas del proceder de entes estatales y sus esfuerzos por transparentar el uso de recursos de la Universidad, pues aquellos acostumbrados a irse grandes con negocios turbios y recursos públicos ya sienten su final.

El Gobernador y la UAS



Y que viene el PRD

Pues no conocemos mucho de la forma de decir las cosas de Zambrano pero se parece mucho a lo que anda gritando a los cuatro vientos el Rector Jesús Madueña Molina ¿qué no?



La criba del frente opositor



Ebrard, el nuevo Terminator

Reconocimiento facial en vías públicas, identificadores del lugar exacto donde se disparó un arma, detectores de armas, y reconocimiento morfológico de delincuentes por la forma de caminar, no, no es una escena de cualquier “Terminator” ni de la serie de televisión “Person of Interest”, no, nada de eso, son las propuestas de Marcelo Ebrard para combatir a los delincuentes y mostradas en un video.

Instalado en Tom Cruise y su Misión Imposible, el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, habló de rastreadores de vehículos, drones que marcan y siguen criminales y cámaras inteligentes que portarían los agentes de la Guardia Nacional y todos conectados por una matrix que operará con Inteligencia Artificial.

¿Cómo la ve?, bueno, según esto es lo que ha recogido de lo visto en su viajes por el mundo. Cheque el video, porque Ebrard se ve muy convencido con su proyecto Ángel y es un plan que promete vigilancia sobre los ciudadanos pero de las autoridades no dice nada. Siguen ofreciendo seguridad y han sido incapaces de garantizar justicia.