Malecón es columna institucional de esta casa editorial. / malecon@noroeste.com

A la hora de hablar de las adicciones el discurso del Gobernador se puso raro: comparó a familias que tienen hijos con problemas de adicciones con aquellas familias con hijos homosexuales.

Provoca Rocha Moya caras y muecas en su discurso

“Junto con ello nosotros tenemos controlado el tema de las adicciones. Que eso está más feo, mucho más, que tener a un hijo con discapacidad o tener a un hijo homosexual. Muchas familias sienten que los castigó Dios porque les nació una hija o un hijo homosexual, ¡no!, es su naturaleza, a esos quiéranlos y compréndalos. Es mucho más feo la adicción que tener una discapacidad que no la podamos atender o que tengan alguna otra como lo he comentado, ¿por qué? porque no soy homofóbico, les pido que no lo sean. No aborrezcan a las personas homosexuales. La diversidad es parte de nuestra humanidad”, dijo.

No hubo muchas cosas extraordinarias en el discurso que se aventó el Gobernador Rubén Rocha Moya durante su Segundo Informe de Gobierno en la explanada del Palacio de Gobierno.



El PAS es una movilización de la UAS... lunes a viernes

Por si tenían todavía la duda de que el Partido Sinaloense no es más que la misma Universidad Autónoma de Sinaloa y sus recursos, pero sólo de lunes a viernes, el pasado sábado quedó una vez más comprobado.

Y es que pese a los esfuerzos de última hora de algunos funcionarios o ex funcionarios de la pandilla que se cree dueña de la Universidad y que siguen haciéndole el caldo gordo al ex Rector Héctor Melesio Cuén Ojeda y su proyecto político, por supuesto que no pasó nada.

Por eso señalamos desde aquí que estaba muy fácil para el Gobernador Rocha Moya y los diputados del Congreso del Estado reprogramar el Segundo Informe de Gobierno, solo tendrían que hacerlo en fin de semana, cuando no hay clases, y así los empleados del patrón Cuén Ojeda no podrían operar ni amenazar a los plebes de la Casa del Estudiante ni a los de aula, ni tampoco a los trabajadores administrativos.

Algunos de esos empleados compartieron en sus cuentas de redes sociales un llamado a movilización con la leyenda “La UAS una sola voz, se manifiesta el día 2”, la fecha programada para la ceremonia del Segundo Informe reprogramada, sin embargo nadie les hizo caso.

El operativo montado por las policías Municipal de Culiacán y Estatal Preventiva iban a servir de contrapeso para evitar lo que ocurrió en el Palacio Legislativo, en donde los universitarios cayeron de sorpresa, cerraron los accesos y comenzaron a actuar con porrismo contra quien se asomaran en el lugar.

Ahora sin acarreados, sin lana para acarrear y con las pilas gastadas que no les alcanzaron ni para la audiencia del miércoles, el resultado fue 0, equivalente al valor del PAS durante los fines de semana.

Con decirles que jaló más gente el profe Arturo Nevárez, y tanto que se burlan de él.

No sabemos cómo los partidos del Frente no se han dado cuenta... ah, bueno, hay que corregir. Sí se deben de haber dado cuenta, pero por lo menos el PAS tiene gente para mover en la semana, algo que no tienen ni el PRI, ni el PAN y mucho menos el PRD.