Pues resulta que en plena guerra intestina entre el Cártel de Sinaloa, y las encarnizadas batallas que han protagonizada en la zona rural del municipio de Elota, y de las que sólo nos podemos imaginar con los daños que dejaron atrás o los pocos testimonios de quienes se animan a hablar, un tigre de bengala fue visto deambulando en el pueblo de Alta Rosa, en Elota.

¡Sí, hasta un tigre suelto

en Elota!

Viviendo en Sinaloa, con muchísimo orgullo, pero también muy conscientes, hay cosas que simplemente no nos pueden dejar de sorprender.

Y eso que hemos pasado por cada cosa.

A veces esas situaciones nos hacen sentir como dentro de una película, por lo absurdo de nuestra realidad.

Que haya 30 días de oscuridad y que lleguen una parvada de vampiros, usted entenderá la referencia o pregúntele al vecino.

O que se venga un huracán, se inunde el pueblo y lleguen cocodrilos. Que choque el Titanic y no haya botes salvavidas para todos o que vayas a pedir Halloween con tus amigos y haya un asesino con máscara suelto.

Sí, amigo lector, leyó usted bien, ¡un imponente tigre de bengala!

Resulta que al acudir las fuerzas militares después de los enfrentamientos en este poblado fueron los propios efectivos quienes se percataron de la presencia del felino.

Según lo que nos contaron nuestros amigos de Elota, seguramente el tigre era parte de las mascotas de la finca de algún pesado de la zona y después de la refriega, el animal quedó a la deriva.

Cabe resaltar que es un animal adulto, de grandes dimensiones.

A como pudo, la tropa pudo encadenar al felino, pero pues obviamente que ellos no están capacitados para el manejo de estas especies, por lo que pidieron ayuda a las autoridades locales para su resguardo y posterior traslado.

El problema principal es que necesitaban somníferos y una jaula de tigre, que por supuesto, nadie en Elota podía tener. Y no porque no pudieran, si no para qué.

Total que tuvieron que llamar al zoológico de Culiacán y lograron que enviaran tanto el somnífero como la jaula, sin embargo como que la cantidad no fue suficiente para que el tigre se relajara y fue imposible su traslado.

El chiste es que el tigre pudo haber continuado con su viaje este miércoles o lo hará este jueves.

Las noticias que tenemos qué dar...