Vimos ayer con mucho gusto el anuncio de que el Gobierno del Estado condonará multas y recargos de impuesto sobre nómina de septiembre y octubre a empresarios de Culiacán por la crisis de inseguridad por la que atravesamos desde hace ya casi 50 días y a la que todavía no se le ve fin.

Más taches para el Instituto de Protección

El inerte Instituto de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos de Sinaloa pasa sus días sin una dinámica de trabajo activa y efectiva para prevenir la violencia contra medios de comunicación, los trabajadores de los mismos y activistas, y la crisis de seguridad no les ha despertado.

En relación a los activistas, el instituto simplemente no ha buscado algo tan simple que es la seguridad que deben otorgar a los manifestantes durante movilizaciones, a pesar que la solicitud ha sido entregada a Jenny Judith Bernal, directora de la institución.

Desde que no hay tránsitos en Culiacán, que se escondieron desde el mes de septiembre, no hay autoridad que acompañe estas marchas y deben enfrentarse al colérico tráfico que toda la vida ha tenido en este caso la ciudad. Pareciera que ya es con intención por parte del estado para buscar desactivar estas movilizaciones.

Y en el caso de los periodistas, pues hace unas semanas la señora Bernal encabezó una reunión con reporteros de la nota de seguridad y les cuestionó qué necesitaban del instituto: resulta que se hizo una lista de reporteros para repartir chalecos con la leyenda “Prensa” a petición de los periodistas, pero a la hora de la hora no todos los apuntados alcanzaron chaleco que porque fueron repartidos a diestra y siniestra. Acá no se condena la acción desde una exigencia material, sino que es lamentable que el instituto desconozca tanto la labor periodística como para tener que hacer consultas y encima ejecuten las cosas mal, totalmente sin criterios para evaluar quién necesita apoyos y quiénes no.

Quién sabe si la señora Bernal acostumbre leer noticias y tal vez no entiende que el periodismo se divide por áreas, pero decirle desde acá que no son los mismos los riesgos de un periodista que cubre seguridad a uno de espectáculos, u otro de investigación, y sobre eso debe trabajar.

Solamente tardó dos años para realizar su primera reunión con periodistas para conocerles.

Desde el 2022 se creó el Instituto, y no es secreto que Jenny Judith Bernal fue la propuesta menos incómoda para la autoridad estatal, pero pues qué no abuse ni piense que por entregar chalecos ya tiene la tarea hecha.

Resulta que los periodistas sinaloenses ni conocen a la gente que trabaja en el instituto, ni el instituto conoce a los periodistas sinaloenses.

Y por cierto, se sabe qué han sido muy eficaces para comunicarse con medios de comunicación o periodistas directamente si sale información criticando su administración, no con una intención de exigir derecho a réplica sino para pedir clemencia, pues se asume parte del gremio.

Pues que le aproveche. Si no ha despertado con la crisis de seguridad nada lo hará en los siguientes tres años que le quedan.

Tanto trabajo por parte de activistas y periodistas para formular la ley que dio vida al instituto como para que quede en un instituto placebo.