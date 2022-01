En Sinaloa, la manifestación se realizará en las ciudades de Culiacán y de Mazatlán, a las 17:00 horas, cuando activistas, comunicadores y ciudadanía se darán cita para visibilizar la violencia que sufre el gremio.

Los que siguen dando de qué hablar son los del Maratón Internacional de Culiacán. El domingo, los corredores hicieron su propio maratón y ayer lunes, el Comité Organizador ya dijo que el evento se va a realizar hasta enero de 2023.

En cuanto a los corredores “clandestinos”, lo hicieron como una forma de protesta y aprovecharon que los kilómetros, metas y la salida ya estaba rotulada en la vía pública.

Corrieron con todo y suspensión oficial, y ojalá no salga caro el chiste, porque al no ser oficial el evento no contó con medidas sanitarias, ni cubrebocas portaban los corredores. Protección Civil brilló por su ausencia, el grupo de corredores ocupó las calles desde las 6:00 a las 7:30 horas y no hubo agentes de ninguna corporación que pusieran un orden.

Pero bueno, esta protesta de los atletas se la ganó el Gobernador Rubén Rocha Moya, al suspender el evento de último momento, pasaron por encima de su decisión y la suspensión le hizo a los corredores lo que el viento a Juárez.

Ahora esperaremos para ver si el Estado impondrá alguna sanción, aunque todo pinta para que los corredores no sean sancionados.

El evento se suspendió de mala manera porque ya todo estaba listo y según los organizadores ni se les tomó en cuenta, y además ya llevaban gastados unos 4 millones de pesos.

Claro que entendemos lo de la suspensión del evento por motivos de salud, pero hay formas, ¿o a poco están decidiendo igual con lo del Carnaval de Mazatlán? Nombre si hasta parecen promotores, junto con el Alcalde Luis Guillermo Benítez en pro de la fiesta carnestolenda.

Ahora, las autoridades de Mazatlán salieron con el trillado pretexto de una consulta pública, para que sea el pueblo el que decida si se debe de organizar o no el Carnaval.

Como si al pueblo no le encantara la pachanga y más a los mazatlecos.