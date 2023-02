Porque Feliciano Castro Meléndrez, líder de la Jucopo en el Congreso del Estado, lo ha dejado otra vez, muy claro, esta vez en Mazatlán: la UAS está secuestrada por el PAS, partido liderado por Héctor Melesio Cuén.

A dónde vamos a parar

O sea que no se hagan en la agenda del Congreso/ sí van contra el PAS en la UAS y esta ave de tempestades, o sea Feliciano Castro , de armar un chubasco ya el tema esté en la agenda pública y boca de todo, por lo que de ese chubasco ya se avecina una tormenta y con todo y heladas, el menos el congelamiento de las relaciones entre el Rector Jesús Madueña Molina y el Gobernador y ex Rector, Rubén Rocha Moya .

Bueno y a la UAS le dice de todo, que no hay equidad de género, que muchos universitarios saben y tienen miedo de expresar el control que ejerce el PAS sobre la universidad.

Y Rocha atiza la hoguera

O sea pues, más directo no se puede.

En el Estado, dijo el Mandatario estatal, no se va a violar la autonomía universitaria por un ente externo, lo que se advierte es que se viola por un ente interno.

Claro que el Gobernador Rocha Moya dice que no se busca violar la autonomía de la UAS, por lo que le Congreso está obligado a respetarla. Pero que en la universidad igual.

El miedo al PAS

Y el Rector pide respeto

Esta semana, aprovechando la instalación de la Comisión Institucional de Admisión y con ello se da el arranque al Proceso de Preinscripción para el Ciclo Escolar 2023-2024, el Rector Jesús Madueña Molina solicitó de nuevo respeto a la universidad.

Al garantizar la cobertura universal en su oferta educativa el Rector señaló que una institución fuerte, con gran capacidad y fortaleza es la Universidad Autónoma de Sinaloa y la que quieren para los sinaloenses, por eso es que exigió respeto.

Y repitió lo de la defensa.

“Vamos a defender para Sinaloa, para todos los sectores productivos y para los padres de familia (...) decirles que esta es la dinámica y la agenda de la Universidad está en el terreno académico, no está en otro lado y no queremos salirnos de esta agenda porque la Universidad le sirve a Sinaloa así como está, por eso el llamado respetuoso para que se le deje tranquila, y no volvamos a los tiempos del pasado”, enfatizó.

Y lo dejamos textual porque la postura del Rector es muy clara, o respetan y dejan a la UAS tranquila y así como está o veremos lo que ya no queremos ver nunca, estudiantes colmando las calles en manifestaciones y no en las aulas.

Veremos cómo queda todo este entuerto, ya algunos maestros le andan haciendo el caldo gordo a algunos legisladores, aunque no los pelaron mucho, la mecha ya está prendiendo.