Periodistas, moneros y medios en Sinaloa, Bajo ataque de páginas que difunden falsedades

El ataque contra Villaseñor que provocó la denuncia

La fan page Sol Azteca utilizó información falsa para incriminar al columnista Oswaldo Villaseñor y lo señaló de ser protegido del PRI y tener nexos con el narcotráfico. Por esto se pagó una pauta de publicidad para difundirla entre el 19 y el 21 de marzo.

En el post falso también involucran al propio Gobernador Quirino Ordaz Coppel y al Diputado con licencia Faustino Hernández, actual candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, a la Alcaldía de Culiacán.

Por esto, Villaseñor interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado y en cuestión de horas se pudo conocer que la persona que supuestamente pagaba la pauta para catapultar dicha información, María Magdalena “N”, no estaba enterada de estas acciones y ella interpuso una nueva demanda por robo de identidad contra quien resultara responsable.

El modus operandi, según hizo público Villaseñor en una de sus columnas, era el mismo: la red digital enlazó a medios como Sol Azteca, Sinaloa Plus, Not Noc (Noticiero Nocturno), No al PRIAN en Sinaloa, WM News, En el Acto, Piso Político, Al Blanco Noticias y News One con Al instante Noticias, vinculado a un presunto teléfono de Julio César Juárez.

“Toda una trama, toda una conspiración política cuyo objetivo, no es solo destruir honras”, escribió Villaseñor al hacerla pública.

A la denuncia de Villaseñor, se le unieron las demandas de los candidatos Mario Zamora Gastélum, por la Gubernatura de Sinaloa, y Fernando Pucheta, por la Alcaldía de Mazatlán, ambos por la alianza Va por Sinaloa, del PRI, PAN y PRD.