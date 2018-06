4 actitudes que te generarán dinero - Noroeste

ECONOMÍA

4 actitudes que te generarán dinero

Al pensar en hacer negocios, no necesariamente debes tener cuenta millonaria en el banco para hacerlos, sino en saber 'venderte' día a día

Noroeste / Redacción

El tema de la economía familiar es algo que sin duda provoca serios dolores de cabeza. Desde recomendaciones para ahorrar en el día a día; hasta lo que significa conseguir aumentos o generar más ventas.

Vamos a pensar en hacer negocios, pero no necesariamente debes tener una cuenta millonaria en el banco para hacerlos. Piensa en que día a día tienes que "venderte". Así es: cuando buscas empleo, vendes tu imagen. Cuando ya eres empleado, que vendes tu producto de trabajo.

"Venderte", va desde tu forma de hablar hasta de vestirte, para conseguir diversos objetivos. Y claro: si tu sustento depende de vender algo, entonces seguro te servirá este texto. Entonces, para hablar de algunas expresiones recomendadas para hacer dinero, inicia con la más importante.

1. Sé asertivo

Cuando buscas algo, no es necesario envolver tus palabras en aceite, ni hablar hasta por los codos. No debes inventarte cosas que no son, ni crear una gran historia digna del premio Óscar. Considera entonces que exponer lo que quieres es básico: "vengo con la intención de", o también "pretendo generar"; y usarlo al principio de tu exposición te ahorrará mucho tiempo en excusas o pretextos.

Esto te servirá también en tu hogar, al momento de reprender a los hijos cuando lo necesiten. Diles qué hicieron mal y punto. No te extiendas demasiado.

2. Explica el por qué

Especificar tu afirmación es de gente grande y profesional. Te puedes convertir en una persona persuasiva sin necesidad de volverte incómoda o molesta. Justificar tus acciones o propuestas con un "por qué", que sea seguro y fundamentado, te puede dar muchos puntos, porque eso te presenta como una persona segura y que sabe lo que quiere.

3. Busca ser confiable

Lograr ser confiable no es algo que cualquier persona pueda presumir. La confianza se trabaja y se mantiene a través de duras pruebas, pero es algo que se pierde apenas en instantes. Si desde pequeños enseñas a tus hijos a que respeten y cumplan sus promesas, les estarás dando una lección muy valiosa sobre el generar confianza.

Si pagas tus deudas en tiempo y forma, cumples lo que prometes en salidas familiares o incluso, castigos, te dará un valor de liderazgo. La gente confiable tiene más oportunidades que una que no lo es. Generas amistades que no tendrán problema en presentarte a otras personas, generas una red de contactos la cual puede ayudarte a emprender nuevos negocios.

4. Vuélvete un experto

La práctica hace al maestro. Si eres constante en algo al grado de llegar a dominarlo, es muy probable que entonces nadie más lo pueda hacer como tú. Esto último te dará puntos extras en esos temas macabros de recorte de personal o incluso, como apoyo para generar un dinero extra.

Buscar la excelencia no es algo que se pueda cumplir en dos días, ni siquiera en un año. Recuerda que con el tiempo puedes ya cobrar por lo que sabes y no precisamente por lo que hagas. La decisión final siempre estará en tus manos, pero nunca dejes de buscar tus objetivos.