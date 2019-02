6 de cada 10 suscriptores de Netflix han visto Roma, nominada a 10 premios Ã“scar

6 de cada 10 suscriptores de Netflix han visto Roma, nominada a 10 premios Óscar

La cinta en la que Alfonso Cuarón realizó una regresión a su infancia en la Colonia Roma de la Ciudad de México, se ha convertido en un hito del cine contemporáneo en México

Sinembargo.MX/AP

07/02/2019 | 08:51 AM

Yalitza Aparicio, una novel actriz de Oaxaca, protagoniza la película Roma.

MÉXICO (SinEmbargo)._ Roma, cinta en la que Alfonso Cuarón realizó una regresión a su infancia en la colonia Roma de la Ciudad de México, se ha convertido en un hito del cine en México.

La película comandada por Netflix arrasó con el nivel de reproducciones durante los primeros días después de su estreno, alrededor de seis de cada 10 suscriptores de la plataforma han disfrutado de esta producción.

El filme rodado en blanco y negro fue considerado como la mejor película del 2018 por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, se hizo acreedor de 2 Globos de Oro por las categorías de mejor película en lengua extranjera y mejor director, obtuvo 10 nominaciones para los Premios de la Academia entre las que destacan mejor película, mejor director y mejor actriz de reparto para Yalitza Aparicio, y recientemente fue galardonada por mejor película iberoamericana en los Goya.

Sin embargo, la cantidad de nominaciones y galardones recibidos no es el único ámbito en que Cuarón se ha superado a si mismo. De acuerdo a El País, las reproducciones del filme del cineasta mexicano se dispararon alrededor de un 280 por ciento en Netflix, es decir, hasta hace dos semanas 3.6 millones de suscriptores de la plataforma de streaming ya habían visto Roma. Estas cifras posicionan a la cinta protagonizada por Yalitza Aparicio como la película en español más vista durante los primeros 28 días.

A pesar de que las cadenas de cine comerciales en México no accedieron a proyectar Roma por el modelo de negocio que se llevó a cabo con Netflix, la cinta de Cuarón fue exhibida en alrededor de 140 pantallas -incluidas las salas de cine independientes- antes de su estreno en la plataforma.

El pasado mes de enero se dio a conocer que el gigante del streaming está apostando millones de dólares para conseguir lo que sería su primera presea en cuanto a Mejor Película Extranjera para los Óscar.

De acuerdo con un artículo publicado por The New York Times, firmado por Kyle Buchanan, Netflix ha generado una gran campaña publicitaria por todo el mundo sobre Roma del nivel de las generadas para las películas del universo Marvel.

La compañía de streaming pudo haber desenvuelto entre 10 a 20 millones de dólares en la promisión de la cinta durante la temporada de premios. Aunque algunos no dudan en poner una cifra mucho más alta. No obstante, no hay cifras oficiales de la empresa líder de entretenimiento.

La cinta de Cuarón narra la historia de una familia de clase media que transita un año marcado por las turbulencias en la década de los 70 en la Ciudad de México.

Esta es la primera vez que una cinta en español (y mixteco) es nominada al Óscar más importante, el de Mejor Película. Antes de Roma nueve filmes extranjeros -entre ellos Il Postino, Z o Life is Beautiful– lograron esta candidatura pero ninguno consiguió la presea.