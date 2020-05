6 de mayo será pico de pandemia en México y ya hay hospitales llenos: Salud federal

Carlos Álvarez

01/05/2020 | 08:24 AM

MÉXICO._ La Secretaría de Salud del Gobierno Federal ajustó al próximo 6 de mayo el pico de la epidemia del coronavirus SARS-CoV-2 Covid-19 en México, mismo que hace unas semanas se había establecido que sería entre el 8 y 10 de este mes.

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Federal, señaló este viernes que esto se debe a que las proyecciones matemáticas han sido precisas desde que comenzaron a realizarse y a partir de esta fecha, los casos podrían comenzar a descender, pero solo si se mantienen las indicaciones de sana distancia y el lavado de manos frecuentes.

Aunado de ello, el funcionario federal destacó que la mayor parte de los casos de Covid-19 están concentrados en el Valle de México, en lo que se refiere a la Zona Metropolitana, en el municipio de Benito Juárez, en Cancún; Culiacán, Sinaloa; Tijuana, Baja California, y algunos municipios de Tabasco, cómo Villahermosa.

Destacó también que en las zonas metropolitanas de Guadalajara, Jalisco, y Monterrey, Nuevo León han logrado estabilizar los casos, por lo que podría segmentarse las intervenciones y no mantener en cuarentena a todo el país.

“Nos falta todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después comenzará a descender, pero sí y solo sí nos mantenemos en casa, quédate en casa, porque si empezamos a salir de casa, esta predicción no se va a cumplir y vamos a tener un aumento en la curva epidémica”, señaló López-Gatell Ramírez durante la conferencia de prensa matutina presidencial.

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta "buena noticia", porque, según él, los mexicanos han seguido las recomendaciones de mantenerse en sus hogares, incluso dijo que se ha logrado "achatar la curva".

No obstante, el mandatario nacional precisó que este pico se dará en la zona centro del país, porque el contagio inició en la Ciudad de México un mes antes que en otros sitios.

"Estamos en el mayor pico de crisis, en el momento más crítico, estamos hablando de estos días, pero ya vamos a ir a la baja", dijo el político tabasqueño en el Palacio Nacional.

"No se vaya a pensar que como no se tiene una situación parecida a la de la Ciudad en Monterrey, Guadalajara, Campeche, Hermosillo, nos confiemos, se relaje la disciplina y pensemos que ya no hay problema”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

Asimismo, López Obrador pidió a los mexicanos, evitar acudir por atención médica a hospitales que atienden casos de Covid-19.

"Estamos trabajando para tener precisión, pero les pido que no esperen afuera de un hospital que ya está lleno, no esperen a que se desocupen camas, eso no", dijo.

"Desgraciadamente más de la mitad de la población se encuentra sin seguro social, pero que en esta crisis incluso el más pobre puede ir a un hospital como el Ángeles o cualquier privado, siempre y cuando su padecimiento se pueda atender ahí", aseveró el presidente.

El mandatario nacional agregó que cualquier ciudadano, aun sin ser derechohabiente, ya puede acudir a hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atenderse por un caso de Covid-19.

"No atender a la población violaría el Artículo 4 Constitucional y eso tiene que quedar muy claro para los directores de los hospitales", manifestó López Obrador.

López-Gatell Ramirez dio a conocer que los institutos de alta especialidad de la Ciudad de México, como el de Nutrición y de Enfermedades Respirartorias (INER), están saturados en su capacidad para atender casos de Covid-19.

El funcionario federal indicó, también, que los hospitales del Issste tienen un 85 por ciento de su capacidad comprometida.

Por ello, el subsecretario de Salud Federal invitó a la población a no acudir más a estos centros, y buscar, por los medios dispuestos por el Gobierno, qué hospitales tienen disponibilidad de camas.

"Ya no se puede recibir a más enfermos porque ya está lleno [el INER], sin embargo, hay otros hospitales también de primer nivel del Seguro Social, de médicos muy buenos, especialistas, con todos los equipos, que no están llenos, que tienen disponibilidad de camas", comentó López Obrador.