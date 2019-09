A 25 aÃ±os de Forrest Gump, conoce a las personas que inspiraron el personaje de Tom Hanks

Madrid (SinEmbargo).– Forrest Gump, la mítica película de Robert Zemeckis, cumple 25 años. El 23 de septiembre de 1994 el público conoció la entrañable historia de un hombre que miraba la realidad desde un punto de vista diferente, sin malicia. Ganadora de seis premios Oscar, incluyendo mejor película, mejor dirección y mejor actor para Tom Hanks, que un año antes lo había obtenido por Philadelphia, la cinta sigue sorprendiendo pese a que hayan pasado más de dos décadas.

El filme se ha convertido en uno de los títulos más emblemáticos del Hollywood de los años 90. Dirigida por Robert Zemeckis, en la película Tom Hanks encarna a un tipo con un bajo coeficiente intelectual pero con un corazón entrañable, un hombre que dejó frases míticas que son historia del cine. “La vida es como una caja de bombones” o “Tonto es el que hace tonterías” se han convertido en lemas para toda una generación.

El rostro de Forrest Gump irá siempre asociado al de Tom Hanks, aunque curiosamente no fue la primera elección del autor de la novela, como tampoco de Eric Roth, el guionista de la cinta. Bill Murray comentó en 2014 que “tuvo conversaciones” para protagonizar el filme. Wendy Finerman, productora del largometraje, reveló que levantar el proyecto llevó 10 años, lo que hizo que varios actores fuesen candidatos al papel.

