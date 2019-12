A 39 aÃ±os del asesinato de John Lennon: su vida en 5 canciones que lo convirtieron en leyenda

A 39 años del asesinato de John Lennon: su vida en 5 canciones que lo convirtieron en leyenda

MADRID (SinEmbargo) .- John Winston Lennon nació en la localidad inglesa de Liverpool el 9 de octubre de 1940. Aunque en ese momento nadie lo imaginara, se trataba de un bebé que se desgañitaba en sus noches de insomnio con un especial sentido de la musicalidad, pues estaba destinado a ser uno de los compositores fundamentales del siglo XX, y eso es algo innato que viene de serie.

Siendo todavía un joven imberbe, sumergido entre discos de Elvis Presley y Fats Domino, John inició su trayectoria musical a finales de los cincuenta en The Quarrymen, una banda en la que se fogueó ya con Paul McCartney y George Harrison. Con el cambio de nombre y de década nacieron The Beatles (poco después apareció Ringo Starr) y el rumbo de los acontecimientos mutó de golpe y porrazo con toneladas de demencia fanática en todo el mundo conocido.

Un fanatismo que terminaría convirtiendo a John Lennon en un icono cultural, gracias también a su soberbia trayectoria en solitario durante la década de los setenta, hasta su trágico asesinato el 8 de diciembre de 1980 a las puertas de su casa en el edificio Dakota de Nueva York, este domingo hace 39 años.

Para reivindicar a John Lennon y conmemorar su impagable contribución a la cultura de nuestro tiempo, repasamos su trayectoria a través de su música inmortal. Por eso y porque sigue vivo a través de sus canciones, que le mantienen bien presente en este nuestro 2019.

LOVE ME DO (1962)

El primer sencillo de The Beatles llegó ya firmado por esa milagrosa dupla compositiva integrada por Lennon y McCartney, quienes no se andaron por las ramas a la hora de demostrar su innato talento. La canción colocó a la banda en el mapa antes de su primer disco, ‘Please please me’, que llegó en 1963, desatando la locura en las islas británicas (en Estados Unidos el proceso se repitió en 1964).

COME TOGETHER (1969)

La carrera de los Beatles era imparable gracias a discos como ‘A Hard Day’s Night’ (1964), ‘Rubber soul’ (1965), ‘Revolver’ (1966), ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ (1967), ‘White album’ (1968), ‘Abbey Road’ (1969) y ‘Let it be’ (1970). Precisamente en ‘Abbey Road’ encontramos este blues rock obra de John Lennon (inicialmente ideado para una campaña contra de Ronald Reagan, aspirante entonces a gobernador de California), versionado a lo largo de los años siguientes por artista tan dispares como Aerosmith, Bunbury, Michael Jackson o Bruce Springsteen con Axl Rose.

GIVE PEACE A CHANCE (1969)

Debido a su capacidad para atraer la atención, John Lennon y su esposa Yoko Ono se encamaron durante varios días en Amsterdam para reivindicar la paz mundial. Allí fue donde le dijo a un periodista que estaban intentando darle una oportunidad a la paz. Se quedó con la frase en la cabeza, alquiló una grabadora de 8 pistas en unos almacenes locales de música, volvió a la habitación del hotel y la grabó como su primer single con The Plastic Ono Band, el proyecto con el que inicialmente daría continuidad a su creatividad tras los Beatles.

IMAGINE (1971)

‘Imagine’ es indudablemente el gran himno de John Lennon, publicado en 1971 en su segundo disco en solitario, de igual título. Una canción “antireligiosa, antinacionalista, anticonvencional y anticapitalista”, como el propio músico explicó en su momento. Una de las composiciones fundamentales del siglo XX.WOMAN (1980) ‘Woman’ fue el segundo sencillo del álbum ‘Double Fantasy’, y el primero publicado tras la muerte de Lennon el 8 de diciembre de 1980, lo cual, desde luego, le otorga una mística especial. Una suerte de despedida musical mientras el planeta cultural trataba de asimilar la desaparición de uno de los pilares fundamentales del siglo pasado… y del presente.