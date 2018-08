A 40 aÃ±os de Vaselina, el musical mÃ¡s aclamado regresa a la pantalla grande

A 40 años de Vaselina, el musical más aclamado regresa a la pantalla grande

El musical más aclamado de las últimas décadas vuelve a la pantalla grande en una nueva edición y con un final alternativo; John Travolta y Olivia Newton-John, protagonistas del filme, no descartan una secuela

En 1971 una obra de teatro musical cambió el mundo, estrenada en el Kingston Mines Theatre de Chicago, Vaselina contaba la historia de Sandy y Danny Zuko, unos jóvenes en la década de los 50 enamorados que lidiaban con los típicos problemas adolescentes, y mientras tanto, disfrutaban de cantar pegajosos temas con sus amigos. De ahí, que su popularidad y éxito, derivaran en la idea de adaptarlo como una película musical.

Fue finalmente que en 1978 Grease, nombre original en inglés, llegó a la pantalla grande; la cinta tuvo un efecto tan poderoso que terminó cambiando vidas: la de John Travolta, como un actor multifacético ya consolidado; la de la australiana Olivia Newton-John, como una debutante en Hollywood convertida en un ícono pop de forma instantánea, y las de varias generaciones que desde entonces no paran de corear We Go Together, difundió vanguardia.com

Este 2018, el icónico filme celebra su 40 aniversario y continúa vigente con el lanzamiento de una edición especial del filme en resolución 4K UHD (Ultra High Definition) y Blu-ray, así como la versión en México del montaje teatral que cada año cuenta con nuevas actuaciones.

Pero la celebración no termina ahí, Vaselina se reestrenará este viernes en más de 100 salas de cine en todo el país, además, en colaboración con el director Randal Kleiser, para este 2018 el filme fue restaurado de manera meticulosa a fin de recobrar su vitalidad original y dotarse de los más altos estándares de calidad en sonido, imagen y resolución, por lo que quienes son fans estarán verdaderamente complacidos.

EL GRAN REENCUENTRO

Hace 40 años, Vaselina logró una nominación al premio Óscar en el rubro de Mejor Canción Original por Hopelessly Devoted to You, compuesta por John Farrar e interpretada por Olivia Newton-Jonh.

Pero el gran éxito del musical apenas comenzaba, durante su exhibición en cines estadounidenses, la cinta recaudó aproximadamente 395 millones de dólares de los seis millones que costó. El día de la premiere, los actores llegaron a bordo de autos de los años 50 y causaron revuelo entre la multitud que asistió a la Alfombra Roja.

El impacto fue tal, que hasta ahora John Travolta y Olivia Newton-John lo recuerdan.

Recientemente, la pareja de actores se reunió en una proyección conmemorativa del filme, la gala fue organizada por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas en Beverly Hills, y tuvo un divertido momento en el que Travolta y Newton-John, de 64 y 69 años, respectivamente, lucieron sus famosos pasos de baile.

Durante el evento, Olivia habló sobre la huella que dejó la adaptación del musical de Broadway a su vida:

“Hicimos algo que nos cambió la vida, y en la premier nos dio la sensación de que la energía estaba ahí, tuvimos una recepción muy buena. Me siento afortunada de haber formado parte de esa película y de haber trabajado junto a John, de quien me considero su amiga desde entonces”, relató la actriz.

Travolta opinó que cuando compartes un éxito tan meteórico como éste, imposible de superar.

"Hay un lazo que siempre permanece”, indico el protagonista.

El actor de Pulp Fiction consideró que Vaselina es una cinta que “inspiró a las personas a ser intérpretes”.

Al parecer una secuela no está descartada del todo. “Tenemos algunas ideas en nuestro sombrero para otras cosas. Ya lo verán”, mencionó la cantante.

PORMENORES

-Vaselina fue la película más taquillera de 1978.

-La cinta recaudó más de 395 millones de dólares y costó tan solo seis millones de dólares.

-La película fue filmada en 1977 y estrenada en 1998, pero en realidad está situada en la época de 1958.

-Durante el rodaje de la película, el reparto masticó mil piezas de goma de mascar. Ni imaginar cuántos cigarrillos se fumaron.

-Rydell High, la escuela en la que los personajes estudian, realmente son tres escuelas diferentes localizadas en Los Ángeles.

-La fiesta posterior al estreno oficial fue en el famoso Studio 54.

SE QUEDARON CON LAS GANAS

-The Beach Boys casi hizo una aparición como invitado, Allan Carr originalmente imaginó al cuarteto de rock surf interpretando Greased Lightnin.

-La maravillosa Carrie Fisher fue considerada para el papel de Sandy, pero los planes cambiaron.

-Se le pidió a Elvis que interpretara el papel de Ángel Guardián en la película, pero no aceptó el papel. Fue tomado por Frankie Avalon en su lugar.

-Andy Warhol casi hizo el papel de maestro de arte, pero varios malentendidos impidieron su participación.

LAS CANCIONES

-Las canciones Grease, Hopelessly Devoted to You, You’re the One That Want y Summer Nights se convirtieron en los 10 mejores éxitos de Billboard.

-La canción principal Grease fue escrita por Barry Gibb, cantada por Frankie Valli y Peter Frampton tocando la guitarra.

-Se cortaron muchas canciones de la película final, sin embargo, se pueden escuchar en el fondo de ciertas tomas.

-El instrumental Alma Mater / Parody de la versión teatral de Grease se puede escuchar en la oficina el último día de clases y durante las escenas de carnaval.

-El solo de Sandy Hopelessly Devoted To You realmente no existía, se agregó al terminar la filmación y la canción fue nominada para un Óscar, y ganó.

LAS REFERENCIAS

-El nombre de la escuela secundaria Rydell High es una referencia a Bobby Rydell, un ídolo adolescente conocido por sus singles pop y rock de los años 60.

-La chaqueta azul de Danny Zuko al principio de la película fue pensada como una referencia a James Dean en el filme Rebelde sin causa.

-La banda que interpretaba al famoso trío, Sonny, Putzie y Doody, quería honrar a los Tres Chiflados.

