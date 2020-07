A favor, Juan Carlos Rojo de mÃ¡s calles peatonales en el Centro de CuliacÃ¡n

A favor, Juan Carlos Rojo de más calles peatonales en el Centro de Culiacán

El Académico de la UAS y director de Integra Comunidad, también se refirió a la molestia de los comerciantes por esta medida que tomó el Ayuntamiento, señaló que las bajas ventas no son por peatonalizar las calles, es por el miedo y las afectaciones que está generando el Covid-19

Antonio Olazábal

Es algo positivo que más calles del Centro de Culiacán sean peatonales, opinó Juan Carlos Rojo Carrascal, Académico de la Universidad Autónoma de Sinaloa y director de Integra Comunidad.

El ex director de Instituto Municipal de Planeación Urbana destacó que es bueno que haya vialidades exclusivas para peatones en el primer cuadro de la ciudad, luego de el Ayuntamiento de Culiacán informara que serán calles peatonales la Ángel Flores, dese la Obregón hasta la Morelos, de igual manera la Hidalgo.

"A mí me parece bueno cualquier calle que se peatonalice, cualquier calle que se libere de los motores de los automóviles me parece positivo, sobre todo en el Centro de la ciudad, donde hay tanta movilidad peatonal, y donde está muy mal repartido el espacio público", mencionó.

"La gente que camina está muy aglutinada, saturada, en los espacios y en las banquetas, mientras que ahora las calles circulan pocos carros, por las vialidades, yo creo que peatonalizar es una muy buena medida", añadió.

El Arquitecto también se refirió a la molestia de los comerciantes de hacer estas calles solo para peatones, destacando que lo que está afectando las ventas para ellos no es el quitar a los automóviles de estas vialidades, si no que la gente aún tiene miedo de infectarse de Covid-19, debido a los altos contagios del virus en la capital sinaloense.

"Quiero dejar algo muy claro, el comerciante se va a quejar porque el comercio en el Centro va a tener una baja digamos en sus ventas, con calles peatonales o sin calles peatonales, con transporte en un lugar u en otro lugar", explicó.

"La gente, mucha gente, ha dejado de ir al Centro por el tema del Covid, no es el peatonalizar, o mover las rutas de camiones lo que les está afectando el comercio, lo que está afectando el comercio es el Covid que hace que mucha gente no haga los muchos viajes que hacía antes, que ya no compre de la forma en la que lo hacía antes, que cualquier cosa íbamos al Centro", detalló.