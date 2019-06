A Javier Humberto MontaÃ±o su vida en el beisbol le ha otorgado muchas satisfacciones y muchos â€˜hijosâ€™

A Javier Humberto Montaño su vida en el beisbol le ha otorgado muchas satisfacciones y muchos ‘hijos’

En 30 años de trayectoria, se ha convertido en entrenador, formador y padre de familia de diferentes generaciones

MAZATLÁN._ “No hay dinero que lo pague”, dijo Javier Humberto Montaño López al referirse a sus 30 años como entrenador de beisbol, donde se ha convertido en entrenador, formador y padre de familia de diferentes generaciones, así como de sus propios hijos.

Jugador de la Liga Mazatlán, Montaño López culminó su época al bate a sus 17 años, recibiendo la oportunidad del entonces presidente de la liga Pedro López (QEPD) para iniciar un camino que no esperaba a su corta edad, pero que hoy, 30 años después, lo sigue apasionando.

“Son dos etapas muy diferentes, como jugador se disfrutas más, como entrenador también, pero tienes la responsabilidad de estar con la familia, en este caso mis dos hijos y tenía 12 hijos más.

“Hay ocasiones donde uno llega a ser parte de una formación integral, los muchachos te llegan a tener más confianza que con los papás y uno como entrenador tiene una responsabilidad muy fuerte”, señaló.

El mánager de la Liga Mazatlán tuvo una etapa dura, pues procreó dos hijos varones y el mayor creció prácticamente dentro del beisbol, situación que a pesar de las dificultades, también le brindó mucho aprendizaje.

“Al inició fue difícil porque la inmadurez de uno te hace tomar decisiones con las que puedes perjudicar a tu hijo, yo exigía a mi hijo y él en ocasiones me reclamaba que le exigía más, pero yo quería que siempre se ganara su lugar con trabajo, de lo contrario lo tenía que cortar.

“Fue difícil, pero a la vez lo agradezco porque me ayudó primero a madurar, en ocasiones entendía más a los muchachos del equipo por lo que yo vivía con mis hijos, pero sobre todo tuve mucha convivencia con mi hijo, la oportunidad de demostrarle el amor, de platicar como entrenador y alumno, la verdad fue muy bueno”, recordó.

Con el pasar de sus 30 años como entrenador Montaño López ha dado forma a varias generaciones de jóvenes, quienes hoy ya son padres y lo han buscado para confiarles a sus hijos.

“Es muy bonito porque ahora estoy entrenando a los hijos de los muchachos que yo ya entrené, se siente muy bien que algunos son doctores, ingenieros, otros no estudiaron y nos siguen buscando hasta para un consejo. El algo que se gana con el tiempo”, dijo.

A pesar de ser un rol que no esperaba en sus inicios como deportista y las complicaciones que se han presentado, Montaño López no deja de verse como entrenador en un futuro y formando jóvenes de bien.

“La verdad no lo esperaba, traigo una escuela que fue dura, desde mi padre, tanto con los entrenadores que me prepararon, pero ellos hicieron que yo fuera lo que soy, ahora los muchachos me tienen respeto y confianza, se siente bien.

“Se han vivido muchas buenas experiencias como el viaje a Pensilvania, donde los jugadores se entregaron y sufrieron para pasar cada barrera que se nos presentó. Como entrenador sin duda me gustaría seguir trabajando con jóvenes, dar más de mí, me han pasado algunas situaciones por cuestión de salud, pero espero volver a tomar este camino”.

