A Jesús Valdez Jr. lo tomó por sorpresa ser designado gerente deportivo de Sultanes de Monterrey

El mazatleco toma este reto como una gran responsabilidad

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Toda una sorpresa, pero a la vez una gran responsabilidad, resultó para Jesús Valdez Jr. la invitación de Sultanes de Monterrey para ocupar el puesto de gerente deportivo del club en la Liga Mexicana del Pacífico.

Jesús Valdez Díaz asumió el reto de conformar la organización norteña rumbo a la próxima campaña de beisbol invernal 2020-2021.

"Sinceramente fue una oportunidad que no veía venir con esta organización, me habían hecho la invitación anteriormente en un par de clubes diferentes, pero no habíamos llegado a un acuerdo, al final la oportunidad se la dieron a otro y era parte del mismo proceso que uno iba viviendo", recordó Valdez Jr.

"Cuando Monterrey me llama, de hecho se comunican con mi papá (Jesús ‘Chino’ Valdez), para pedir el permiso para hablar conmigo, de inmediato me llama mi papá, en mi caso estoy en Hermosillo en un viaje de scouteo, me dice mi papá ‘Monterrey está llamado por ti, te interesa’, sinceramente me quedé mudo, pero reaccioné y le dije claro que sí acepto".

Un gran orgullo representó para él el que una organización tan importante en México se haya interesado.

"Son los Sultanes de Monterrey, quién no quiere trabajar con ese equipo, se comunicó conmigo el señor Willie González (vicepresidente de Sultanes), me dice te quiero entrevistar, acepto la entrevista, voy a Monterrey y en cuestión de una hora ya era el gerente de Sultanes de Monterrey para la Liga de Invierno".

La alegría que sintió al ser considerado por Monterrey pasó a ser una gran responsabilidad.

"Es un reto muy grande, es el equivalente a hablar de los Yanquis de Nueva York en nuestro País, un equipo con muchísima tradición a pesar de que somos un equipo nuevo en la Liga del Pacífico.

"Pero ante el beisbol son muchos años de éxitos y de triunfos, entonces el nombre pesa. Claro que sí, el reto muy interesante, muy importante, y pues hay que apechugar, y ponerse listo para esto que va a ser muy interesante este año en invierno y sobre todo para dar buenos resultados para el equipo".