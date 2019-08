Â¡A jugar Beisbol 5 en MazatlÃ¡n!

¡A jugar Beisbol 5 en Mazatlán!

Este sábado se celebrará el primer Torneo Local Formativo de Beisbol 5 en el Centro Deportivo Benito Juárez

Carlos Robles

MAZATLÁN._ Todo se encuentra más que listo para que este sábado se lleve a cabo el primer Torneo Local Formativo de Beisbol 5, en las instalaciones del Centro Deportivo Benito Juárez (CDBJ).

En la búsqueda por incursionar y dar a conocer esta nueva modalidad dentro del beisbol, el Centro Deportivo Benito Juárez llevará a cabo esta competencia, para la cual se espera contar con una excelente respuesta.

Así pues, con el afán de inculcar este nuevo deporte en la vida de los deportistas mazatlecos, la competencia convocará a jugadores dentro de las categorías Sub 5, Sub 8, Sub 15, Sub 18, Libre Varonil y Libre Femenil.

Los registros para participar en este torneo estarán abiertos a partir de las 12:00 horas de este sábado, los cuales se cerrarán en punto de las 13:30 horas, para posteriormente poner en marcha las competencias a las 14:00 horas.

El evento será totalmente gratuito y podrá participar todo aquel que quiera conocer esta nueva disciplina, así como también el acceso al público estará abierto para ver como se practica este deporte.

