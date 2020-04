A los taqueros de Escuinapa les estÃ¡ yendo como en feria por el Covid-19

A los taqueros de Escuinapa les está yendo como en feria por el Covid-19

La demanda ha caído en más del 50 por ciento, aseguran estos vendedores informales

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Las ventas han caído más del 50 por ciento en las taquerías del Centro de la ciudad, como consecuencia del Covid-19, manifestaron los taqueros que se instalan detrás de Catedral.

“Toda la semana no se ha tenido venta, es poco lo que se vende, pero tampoco podemos dejar de trabajar, no tenemos el refrigerador lleno, aunque sea cae de a poquito”, dijo David Bañuelos Hernández.

En el caso de los taqueros de carne asada y los tradicionales dorados de camarón, son comerciantes informales que no pueden obtener apoyos del Gobierno del Estado a través de las oficinas de URGE.

No cuentan con una cédula fiscal, viven al día y de lo que van sacando, pagando el impuesto municipal todo el año, con la cuota fija, un recurso que sí entra a las arcas municipales.

El problema económico que está generando el Covid-19 les está ‘pegando’, pues están sacando los ‘guardaditos’ para hacer frente a compromisos contraídos, con proveedores.

“Nosotros nos echamos compromisos de comprar más camarón, de buscar cómo estar preparados para la Semana Santa, que es cuando nos va mejor, y pues nada, nos quedamos sin nada”, dijo Irma Rendón.

Algunos taqueros han decidido parar de trabajar dos días a la semana o más, para no perder lo poco que ganan, pero dejar de trabajar es algo que no pueden, pues significaría no tener un ingreso para mantener a sus familias.

“Las ventas sí nos han bajado hasta un 50 por ciento o más, mañana (viernes) venimos todos los taqueros de taco dorado, se supone que es día bueno para la venta, pero no vemos gente, no están viniendo a comprar”, dijo Pedro Aguilar.

Desconocen si se tomarán medidas respecto a la venta que mantienen en el costado de la Parroquia de San Francisco de Asís, pues el Municipio solo ha colocado algunos carteles de ‘sana distancia’, pero no descartan que se tomen otras medidas por el Covid-19, lo único que desean es que no se les pida como medida el cerrar o dejar de acudir, pues serían afectados de manera total junto con sus empleados.