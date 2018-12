A nadie se le va a cortar o limitar el agua por falta de pago, dice Alcalde de CuliacÃ¡n

A nadie se le va a cortar o limitar el agua por falta de pago, dice Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro dijo que este beneficio no aplicará para empresarios y comerciantes, solo para quien habite una vivienda

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Tal y como lo prometió en su campaña, a ningún culiacanense se le cortará o limitará el servicio agua potable por no pagar su recibo en la administración de Jesús Estrada Ferreiro, así lo reiteró el día de hoy el Alcalde.

“Ya, y estamos recaudando más, porque vamos e invitamos a la gente a que paguen, no vamos a castigar, porque mucha gente no paga porque el recibo no lo vio, yo mismo, fui víctima del corte de agua muchas veces”,afirmó.

Añadió que este beneficio de no cortar el agua no irá para empresarios y comerciantes, sólo para quien habite una vivienda en Culiacán.

“No, para nada, eso es un trato distinto a lo que ocurre con empresarios y comerciantes, el agua para derecho humano, para uso doméstico, es un derecho humano, no puede cortarse el agua ni limitarse tampoco”, subrayó.

Jesús Higuera Laura, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, señaló que por instrucción del Alcalde a nadie se le va a cortar el agua, decisión que ya fue aprobada por el consejo directivo de la Japac.

“La instrucción que tenemos del Presidente Municipal y ya es acuerdo del consejo directivo, es no cortar ni limitar el servicio en el tema de los usuarios domésticos, y lo estamos cumpliendo, pero por lo general cumplen, estamos bien en ese sentido”, expresó.

“El sector privado y el sector público de Culiacán estamos muy al corriente, muy dinámico, ahí les aplicamos la ley de inmediato, incluso les cortamos el servicio en el caso de los privados, comercial, lo industrial, y pasan y se regularizan”, detalló.

El funcionario municipal destacó que las instituciones públicas suelen pagar rápido, y cuando hay atrasos es por un tema presupuestal.

“La SEPyC y el gobierno nos pagan, a veces se tardan un poco pero nos pagan, la UAS, todas las universidades están al corriente prácticamente, a veces por cuestiones presupuestales, internas de ellos, se tardan uno o dos meses, pero a final de cuentas nos pagan”, puntualizó.

Moderniza Japac equipos de bombeo en la planta Juan de Dios Bátiz, en la Limita de Itaje

Jesús Estrada Ferreiro, Alcalde de Culiacán, y Jesús Higuera Laura, gerente de la Japac, supervisaron los trabajos que se están haciendo en la Planta Juan de Dios Bátiz, ubicada en la Limita de Itaje.

Se modernizarán los equipos de bombeo en el cárcamo de la planta, y se espera que se vean beneficiadas 85 colonias del sector oriente de la ciudad.

La inversión en esta planta será de 11 millones 400 mil 480 pesos. Con la instalación de estos equipos de bombeo se prevé ahorrar hasta un millón de pesos de energía eléctrica, así como un incremento sustancial en la producción de agua potable.