A Naomi Campbell le llueven críticas tras lucir un vestido con un falso balazo

Pocas modelos hay en el mundo que creen polémica tan a menudo como lo hace Naomi Campbell. En los últimos años, la maniquí ha ido saltando de controversia en controversia como si nada hasta llegar a la última, que ha tenido lugar en los últimos días a raíz de un estilismo que lució durante la Semana de la Moda de Londres.

La prenda en cuestión es un vestido blanco con un falso agujero de bala y sangre, que no ha terminado de sentar del todo bien a varios colectivos de víctimas de arma blanca alrededor del Reino Unido, que han considerado que la ‘Diosa de ébano’ ha frivolizado y “glamurizado” la violencia que representa ese balazo, difundió lavanguardia.com.

Por si la prenda por si sola no era suficiente, la modelo ha acabado de enfadar a sus fans -y a los que no lo son también-, que han comenzado a lanzar duras acusaciones contra ella después de que asistiera a la fiesta del 90 cumpleaños de Gaston Glock, un multimillonario fabricante de armas.

Según publica el Daily Mail, Jack Crozier, hermano de una niña de cinco años que murió en la masacre de Dunblane de 1996, ha afirmado que este comportamiento “parece poco más que una autopromoción insípida de Campbell considerando la hipocresía de su postura sobre el control de armas”, ya que “las víctimas de la violencia armada no pueden quitarse las cicatrices de la forma en que ella puede quitarse el vestido”.

Thank you #Mowalola for this incredible dress. 🙏🏾 @Fashion4Relief #FashionForRelief pic.twitter.com/sTkNB9lDpY