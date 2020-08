A Paco Palencia, DT del Mazatlán FC, no le sabe a mucho el empate

El estratega del equipo porteño quería llevarse el triunfo ante Pumas

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ El director técnico de Mazatlán FC, Juan Francisco Palencia, se quedó con una sensación agridulce tras empatar sin goles su equipo ante Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la fecha 5 del Torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX.

“No me sabe a mucho el empate ante Pumas, es la sensación con la que me quedó, quería llevarme el triunfo, no pudimos abrir a un equipo bien hermético atrás con dos líneas bien de cuatro, hasta la segunda parte logramos abrir el juego y tener ocasiones de gol, pero no se pudo concretar”, externó Palencia.

Señaló que Mazatlán va cada vez más mejorando en su juego, se buscaba avanzar más, aunque no se consiguió lo que se quería, que era obtener los tres puntos.

En relación a la presentación del refuerzo recién llegado Camilo Sanvezzo, dijo que se notó que viene con ritmo de juego y lo demostró en los minutos que estuvo en el campo.

“Los minutos que estuvo en el campo (Sanvezzo) fueron suficientes para ver que viene a aportar y ayudar al equipo, obviamente no estaba para más minutos, pero poco a poco irá aumentando en ese tema”.

Recalcó que el club sigue siendo uno de los de mayor porcentaje en la tenencia del balón y los que más jugadas provoca a la ofensiva; sin embargo, hace falta mejorar en la contundencia.