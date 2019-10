A policías de Sinaloa los reprobaron por aparecer en buró de crédito o por tener tatuajes: Ocampo Alcántar

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública señaló que se revisarán los resultados de quienes fueron reprobados, porque se han encontrado razones que no tienen qué ver con el perfil requerido para formar parte de las fuerzas del orden público

José Abraham Sanz

CULIACÁN._ Durante el sexenio anterior, cerca de 3 mil policías de diferentes corporaciones locales y estatales fueron reprobados por tener un mal historial crediticio o por tener tatuajes, reveló el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar.

El funcionario señaló que por ello es que revisarán en el próximo año y medio los resultados de quienes fueron reprobados, porque se han encontrado razones que no tienen qué ver con el perfil requerido para formar parte de las fuerzas del orden público.

“Cuando se hizo el examen de control y confianza, en su momento fue un examen mal aplicado, yo así lo considero y no tengo empacho en decirlo, fue un examen mal aplicado, al parecer lo que querían demostrar es que entre más reprobados había, era mejor el examen y la forma de aplicarlo”, lamentó Ocampo Alcántar.

“Nosotros tomamos en cuenta que nuestros policías, ahorita con las modificaciones que hicimos en los estándares y en la aplicación del examen de control y confianza, de que pasamos de los policías en activo, del 45 por ciento al 92 por ciento, hacemos una revisión de todos los expedientes de los policías no aprobados y encontramos que por circunstancias no acordes y no importables en las policías, ni en su desempeño, pues alrededor del 85 por ciento, no deberían estar reprobados, entonces lo que hicimos fue hacer una revisión con todas y cada una de las dependencias”.

El objetivo de esta revisión, agregó Ocampo Alcántar, es lograr brindarles una nueva oportunidad a esos policías que están reprobados, aunque hay otro 20 por ciento de elementos que ya no deben estar y esta es responsabilidad de las propias dependencias municipales o estatales.

“... lo que nosotros estamos haciendo aquí es en base a un acuerdo que se tomó en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se amplió un año la vigencia del examen de control y confianza, y 18 meses para poder tener su certificado único policiaco”, dijo.

Este último documento es necesario para formar parte de cualquier corporación.

“Es que podemos en este tiempo hacer una reevaluación de nuestros policías reprobados que cumplan con los requisitos, y estén digamos que en el listado que ya se les entregó para poder tener posibilidades de reevaluación”, agregó.

“... estamos hablando de que tiene que ser en un año y medio que se haga la reevaluación de todo esto y va a depender mucho de los municipios y los consejos municipales, que nos la hagan llegar en su momento, en tiempo y en forma; ya se está haciendo, ya se está empezando a hacer un proceso de reevaluación, de las diferentes dependencias y estamos trabajando muy fuerte para poder apoyar a todos nuestros policías”.

El total de reprobados, agregó, es de cerca de 3 mil y de esos unos 2 mil 200 son los que estarían en posibilidad de ser reevaluados.

“... por circunstancias que, mira, te pongo un ejemplo: de repente no tenían el buró de crédito aprobado y ya con eso eran no apto, una circunstancia atribuible a ellos; pues no, el tema de los tatuajes, por ejemplo, ya no es un tema, y ya incluso se legisló con respecto a eso, no es elemento para que no quedes ya apto, entonces, todo ese tipo de situaciones son salvables para nuestros policías”, agregó.