Abandonan cabina de monitoreo de calidad de aire en Guasave

Fue inaugurada el 30 de octubre de 2018, pero hasta el momento a Ecología no se le han presentado mediciones, refiere el titular de esa dependencia

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- A poco más de un año de que fue inaugurada en Guasave una cabina de monitoreo de la calidad de aire, con la firma de un convenio entre Ayuntamiento, Secretaría de Desarrollo Sustentable y Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, el aparato no ha arrojado información de lo que respiran los habitantes de esta ciudad porque no se le dio seguimiento, señaló Felipe Ángeles Ruiz Moreno.

El director de Ecología del Ayuntamiento manifestó que desde que él entró a esta dependencia, primero como subdirector y desde julio como titular, no ha recibido resultados sobre el monitoreo de dicha cabina que está instalada en el techo de la primera planta del Palacio Municipal.

“Estoy por echar a andar un programa en la dirección de Ecología que vaya dirigido a atenuar y bajar la emisión de contaminantes de automóviles, industrias, pero necesitamos un dato de medición y esa cabina para eso se hizo, entonces necesitamos que sea la referencia”, indicó.

El funcionario municipal comentó que hace unos días estuvo en un evento en Guasave el subsecretario del Medio Ambiente y le manifestó la necesidad de aprovechar al 100 por ciento la cabina de monitoreo de calidad del aire, por lo que el representante de la Sedesu se comprometió a llevar esa inquietud a Carlos Gandarilla García, secretario de Desarrollo Sustentable.

La cabina de monitoreo fue inaugurada el 30 de octubre de 2018, dos días antes de entrar la nueva administración municipal, y en ese entonces se dijo que el CIIDIR se haría cargo del monitoreo y que los datos que arrojara se podrían consultar en las páginas de esa misma institución, del Ayuntamiento y de la Sedesu, sin embargo, eso no ha sucedido.

“Desde que yo entré en julio hasta ahorita no he visto (datos del monitoreo) porque quedaron perdidos, todo lo que se hizo en el pasado está perdido, salvo que alguien personalmente tenga guardado un archivo, pero en Ecología no hay nada”, recalcó Ruiz Moreno.

El director de Ecología de Guasave le hizo un llamado al titular de la Sedesu de echar a andar al 100 por ciento esa cabina de monitoreo, ya sea operada por el CIIDIR, como está en el convenio, o por el Ayuntamiento.