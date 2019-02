Abogados indígenas llevan a cabo foro sobre lenguas originarias

En las siete ponencias de la mesa redonda se habló sobre las virtudes que tienen los pueblos originarios y sobre las prácticas culturales e institucionales que van en contra de éstos

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ Para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, estudiantes del posgrado en Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa organizaron una mesa redonda titulada “La Importancia de la Lengua Materna en América Latina”, en donde destacaron aspectos jurídicos y culturales que están ausentes en el país.

En su ponencia titulada “El Uso de la Lengua Materna en la Argumentación Jurídica”, el maestro en Derecho hablante de la lengua triqui, Florencio Cubas Guzmán, explicó que aunque la Constitución de México contempla la protección de los indígenas a la hora de seguir un proceso penal, en la práctica esto no es así.

“El artículo segundo constitucional establece claramente que las personas indígenas que están en un proceso, ya sea individual o colectivamente, tienen que contar con intérpretes. Pero también tienen que tomar en cuenta usos y costumbres, el derecho consuetudinario. Y además deben tener un defensor que conozca su lengua y cultura”, explicó.

“La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que ahora es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), dio los datos de que hay más de 8 mil presos indígenas y se calcula que al 80 por ciento se les viola su derecho a un debido proceso, puede ser porque no han asistido los intérpretes y/o los defensores que conozcan su lengua y cultura”, añadió.

El abogado Reynaldo Cruz González, también parlante de triqui, comentó en su exposición titulada “Las Lenguas Indígenas y el Dualismo Jurídico” que lo que se conoce como el “nuevo sistema” de justicia penal en México, es en realidad algo que los pueblos indígenas ya practican desde hace mucho.

“Hablando de la nueva implementación del Sistema Penal Acusatorio, la palabra de “atraso” no cabe en los pueblos indígenas porque con ellos los juicios y procesos se desarrollan normalmente de manera oral. Esa práctica de solución de problemas internos ha existido por siempre”, comentó.

“Todas las situaciones, los problemas internos de la población se resuelven de manera sumario. Para muchas cuestiones, muchos asuntos, realmente no se lleva mucho tiempo: en unos 8 o hasta 15 días se resuelve”.

Para Ofelia López Mejía, maestra en Derecho y hablante de mixteco, es algo muy lamentable la situación que viven las lenguas maternas en el país.

“Se habla de 68 lenguas indígenas reconocidas en México, y con la sumatoria del español serían 69 lenguas oficiales nacionales. Sin embargo, en la práctica realmente solamente se ha reconocido como lengua oficial el español. Y de ahí parte todo lo que es la discriminación hacia los grupos étnicos”, expresó.

“Las lenguas se están perdiendo, y fuertemente porque ya las nuevas generaciones, los niños, ya no están hablándolas, no las practican. Los padres están cometiendo el grave error de no fomentarles a los hijos que tienen que sentirse orgullosos y hablar la lengua”.