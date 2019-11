Abordan en libro los riesgos en las redes para los adolescentes

Patricia Carrillo presentó la publicación Un amigo virtual, en Casa Hass.

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Un amigo virtual es un libro que está propuesto para niños de 10 años en adelante. Es interactivo, los lectores pueden elegir las decisiones del personaje principal y de esa manera ser parte del cuento, es una forma de llegar a los lectores infantiles y adolescentes que desarrolló Patricia Carrillo.

La autora estuvo en Mazatlán para presentarlo en la Casa Hass, el viernes por la noche.

Los libros para niños se presentan leyéndolos de una manera dinámica como lo hacen los cuentacuentos. Patricia Carrillo se para en el escenario y lee, entabla relación visual con su auditorio de tal manera que más que leer parece que está platicando con ellos.

Les contó la historia de una niña que entabla amistad con un desconocido, Juan Pérez, a través de facebook, dice ser un compañero de la escuela, a lo largo de la historia el lector se topa con preguntas como cuando la niña recibe la invitación de amistad si la va a aceptar o si no la acepta, si se lo cuenta a la mamá o no, si se lo cuenta a la amiga o no, si acepta verse con el amigo de facebook desconocido o no.

Cada una de estas decisiones las toma el lector por el personaje protagonista de la historia y dependiendo de la decisión, la historia puede tener siete finales diferentes.

En la presentación del libro, el público se decidió siempre por la opción que ponía en mayor riesgo a la protagonista.

Patricia Carrillo mencionó que el libro ya lo ha presentado a 200 adolescentes de escuelas secundarias de Guadalajara y siempre pasa lo mismo, siempre los lectores se deciden por ese tipo de opciones porque los adolescentes están aprendiendo cuáles son sus límites, están experimentando con su libertad y les emociona tomar riesgos.

Patricia Carrillo mencionó que el libro está hecho para que los lectores puedan tener la experiencia de un gran riesgo a través de un libro y aprender de ella para que si se topan en la vida real con algo similar puedan tomar una decisión.

“Mi experiencia en las presentaciones que he tenido con adolescentes es que, como se deciden siempre por lo que más pone en riesgo a la protagonista, llega el momento del desenlace en el que el peligro es inminente. Mientras la lectura se va desarrollando y ellos tienen que participar, se arma un ambiente de fiesta, de participación, cuando llega el clímax todos se callan, se asustan, eso me dice que la lectura les provocó una reflexión, y ese es el objetivo del libro”.

A LA VENTA

La publicación Un amigo virtual está a la venta en la librería La Casa del Caracol.