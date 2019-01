Abren inscripciones para la tercera Olimpiada de MatemÃ¡ticas

Abren inscripciones para la tercera Olimpiada de Matemáticas

El miércoles 13 de febrero cierran las inscripciones para el concurso, del cual en ediciones pasadas los participantes sinaloenses han ganado preseas de oro y plata

Valeria Ortega

CULIACÁN._ La Sociedad Matemática Mexicana y la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, convocan a niños y niñas de educación básica a participar en el concurso estatal de la tercera Olimpiada Mexicana de Matemáticas para Educación Básica.

Alumnos desde cuarto grado de primaria hasta segundo grado de secundaria podrán participar en las sedes de Culiacán, Los Mochis, Mazatlán, Guasave y Guamuchil, y prepararse para el concurso que se celebrará el sábado 16 de febrero.

Cada escuela podrá participar con no más de dos alumnos por nivel; en el nivel l, alumnos inscritos en cuarto y quinto de primaria y no haber cumplido 13 años al 1 de julio; en nivel ll, alumnos de sexto de primaria y primer grado de secundaria que no hayan cumplido 15 años hasta el 1 de julio, y en el nivel lll, estudiantes que cursen el segundo de secundaria y no hayan cumplido 15 años al 1 de julio.

El cierre de las inscripciones es el miércoles 13 de febrero, y para inscribirse los interesados deben enviar un documento Excel con nombre completo, fecha de nacimiento, grado escolar, correo electrónico del tutor, sede de aplicación, nombre de la escuela y sistema educativo.

La duración del examen será de tres horas, en horario de 10:00 horas a 13:00 horas, en las sedes correspondientes y los resultados serán publicados el 25 de febrero, en las páginas @OMMSinaloa y http://fcfm.uas.edu.mx/portal/.

Cabe destacar que en su primera edición 2017 de este concurso, realizado en el estado de Morelos, la alumna Karla Rebeca Mungía Romero obtuvo medalla de oro, Víctor Manuel Bernal Ramírez y Carlos Emilio Ramos Aguilar, recibieron medalla de plata, y Alejandra López Portillo Pérez Lete, obtuvo mención honorífica.

SEDES

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas, en Culiacan

Preparatoria C.U de Los Mochis

Preparatoria Rubén Jaramillo de la UAS, en Mazatlán

Preparatoria Guasave Diurna de la UAS, de Guasave

Preparatoria Guamúchil de la UAS, en Guamúchil