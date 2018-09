AbrirÃ¡n en MazatlÃ¡n Una Luz de Esperanza para familiares de desaparecidos

Abrirán en Mazatlán Una Luz de Esperanza para familiares de desaparecidos

En la colonia Urías tendrá sus oficinas esta asociación de rastreadoras que trabaja en el sur de Sinaloa, quienes lamentan el trato inhumano que se da los cuerpos de personas sin identificar, como muestran los tráileres de cadáveres que deambulan por el estado de Jalisco

Sibely Cañedo

Además de lamentar el trato inhumano que se brinda en México a los cuerpos de personas no identificadas, el grupo de rastreadoras Una Luz de Esperanza, que se dedica a la búsqueda de desaparecidos en el sur de Sinaloa, anunció la apertura de sus oficinas en Mazatlán para brindar asesoría y apoyo psicológico a familiares de víctimas de desaparición forzada.

Estas oficinas se ubicarán en la colonia Urías, rumbo a la salida sur de la ciudad, en calle Tráfico número 15F, entre calles Bella Vista y Pino.

La inauguración está programada para el 29 de septiembre a las 16:00 horas, y la invitación es abierta a todas las personas que necesiten ayuda para encontrar a sus seres queridos, informó la líder de la agrupación, Lucía Espinoza Lizárraga.

“Con esto ya hay un lugar establecido, para que quien se quiera acercar a pedir apoyo por su familiar desaparecido ahí vamos a tener un lugar donde puedan acudir, donde se le pueda atender, ahí tambien se les va a dar ayuda psicológica a las personas que lo necesitan, apoyo moral y cualquier asesoría para hacer denuncias y las pruebas de ADN”, detalló.

Hasta ahora sólo contaban con su página de Facebook “Una Luz de Esperanza rastreadoras del sur de Sinaloa” y el teléfono 6691600277, para estar en contacto con la población. Pronto dispondrán también de un espacio para recibir a quienes las necesiten.

Espinoza Lizárraga adelantó que al acto de inauguración se ha invitado a diputados, autoridades locales y al Vicefiscal de la región sur, Cruz Alejandro Flores Salazar, con el fin de conseguir apoyo para encontrar a sus desaparecidos.

Tráileres de la muerte: 'un trato inhumano'

Lucía Espinoza, quien busca a su hijo Daniel Aguirre Espinoza de 24 años, dijo sentirse lastimada por las imágenes de los vehículos que, cargados de cuerpos humanos, circulan por Jalisco y que algunos han llamado los “tráileres de la muerte”.

“Es un trato inhumano el que se les ha dado a esos cuerpos, que no debe ser, pero como siempre el gobierno alega que no tiene recursos, que no hay recursos para hacer todas las diligencias que se tienen que hacer y pasa esto, pero la verdad es indignante lo que está pasando con estos cuerpos”, remarcó la activista.

En una de las fotografías, recordó, se advierte cómo un hombre pasa por encima de los restos humanos, envueltos en bolsas negras.

“Imagínese, como se siente uno viendo esas imágenes, que bien podría ser al hijo de uno al que estuvieran pisando así”, inquirió.

A través del colectivo Familias Unidas por Nayarit, pudieron hacer llegar las fichas técnicas de sus casos para verificar si alguno de estos cuerpos pertenece a sus familiares.

Al igual que rastreadoras de otros estados, las de Sinaloa aguardan su turno para realizar las pruebas de genética y poder, en su caso, recoger los cuerpos de sus hijos o hijas ausentes.

En días pasados, se dio a conocer que al menos 230 cuerpos vagaban por el estado de Jalisco en cajas refrigeradas de dos tráileres, al rebasar la capacidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

El grupo Una Luz de Esperanza se conforma por 66 personas en Mazatlán y 30 en el municipio de Rosario, que andan tras el rastro de alguien querido. En Sinaloa, se desconoce el paradero de más de 3 mil personas, muchas de ellas víctimas de desaparición forzada durante el recrudecimiento de la violencia en los dos últimos sexenios.