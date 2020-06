Acelera el Covid-19 en el inicio de reapertura en Sinaloa

La epidemia 'activa' se triplicó en una semana, al pasar de 441 casos activos el primero de junio a mil 430 el día siete del mismo mes

Adrián López Ortiz

Justo en la semana en que Sinaloa busca como reincorporarse a la actividad económica, la epidemia de Covid-19 acelera su paso y registra nuevos máximos históricos.

La epidemia “activa” se triplicó en una semana, al pasar de 441 casos activos el primero de junio a mil 430 el día siete del mismo mes. La buena noticia es que la cifra de recuperados ascendió a 2 mil 457 casos, un 53 por ciento del total de los casos confirmados hasta ahora.

Con estos registros, la tasa de crecimiento de casos confirmados aceleró en la última semana a 6.1 por ciento con respecto a la semana anterior, en la que fue de menos de la mitad con 2.9 por ciento. La tendencia sostenida a la baja en la tasa de crecimiento de la epidemia se rompió en la semana del 1 al 7 de junio.

A la fecha, Sinaloa registra 4 mil 595 casos confirmados acumulados y 708 decesos para una tasa de letalidad de 15.41 por ciento, mientras que media nacional de letalidad es de 11.70 por ciento también al 7 de junio.

Los datos son preocupantes y son la principal razón por lo que Sinaloa se encuentra en “rojo” en el semáforo nacional, al igual que el resto del país, pues la epidemia se encuentra todavía en etapa de crecimiento.

Por ello el principal reto de las autoridades estatales y municipales es lograr una reapertura escalonada y controlada de los diversos sectores de la economía, así como hacer respetar las medidas sanitarias en espacios públicos y centros de trabajo.

En ese contexto se inscribe la reapertura de restaurantes en Culiacán, donde el sector restaurantero organizado se declaró listo y capacitado para retornar a las actividades sin poner en riesgo a personal y comensales, a decir del líder de CANIRAC, el empresario Miguel Taniyama.

'Pactan' reapertura de restaurantes el lunes en Culiacán

Por otro lado, Diego Castro, líder de CANACO Culiacán demandó a las autoridades acelerar la reapertura: “Si no han resuelto es porque son ineficientes y no tienen la preparación que deben de tener para atender la salud de la población, los tiempos ya se los dimos y ya no podemos seguir más tiempo con los negocios cerrados”, criticó.

El líder de la Canaco dijo que se tienen que reactivar todos los sectores, no solo los esenciales, con el compromiso de seguir todos los protocolos de protección por parte de los empresarios, protegiendo a la población, a sus colaboradores y a ellos mismos, porque a nadie le conviene enfermarse y enfermar a sus familias.