EX TESORERA

Achaca ex Tesorera crisis del Ayuntamiento de Guasave a Armando Leyson

Ante los señalamientos de las autoridades en turno de mal manejo financiero en el gobierno de Diana Armenta, Siria Lugo respondió que ellos lograron bajar un 13.7% la deuda a corto plazo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La crisis financiera en la que el gobierno de Aurelia Leal López recibió el Ayuntamiento de Guasave tiene su origen en la administración municipal que encabezó Armando Leyson Castro, afirmó Siria Sugey Lugo Bojórquez.

La ex Tesorera municipal en la administración de Diana Armenta Armenta expuso que en el trienio de Leyson Castro la deuda pública a corto plazo pasó de 56 millones a 305 millones de pesos y que ellos lograron bajarla en un año 10 meses a 263 millones de pesos, es decir, un 13.7 por ciento.

"El quebranto del Municipio tiene su origen en la administración de Armando Leyson Castro, no sé por qué la Presidenta defiende tanto esa administración. Que su cariño no la ciegue y le pido no reparta culpas donde no las hay, los números son muy claros", expresó.

La ex funcionaria subrayó que las finanzas del Ayuntamiento no son bonanza y eso todo mundo lo sabe, pero ellos lograron hacer el trabajo para entregar cuentas en muchos mejores condiciones que como las tomaron y con menos deuda.

Lugo Bojórquez aclaró, entre otros señalamientos que han hecho las autoridades en turno, que es falso que hayan dejado de pagar las cuotas del IMSS en este año y que se deban alrededor de 20 millones de pesos adicionales al rezago que se está pagando vía convenio.

"Una disculpa a la Presidenta, pero miente, si las cuotas no se hubieran pagado no hubiera servicio para los trabajadores. Sí se pagaron, el adeudo que ella maneja es lo del convenio y si acaso las últimas mensualidades del Seguro", indicó.

La ex Tesorera manifestó que no tiene temor a las auditorías que manden hacer las nuevas autoridades municipales.

"Bienvenidas las auditorías, en la administración de Diana Armenta la instrucción fue trabajar lo más claro y dentro de la legalidad, hemos trabajado con mucha responsabilidad y no encontrarán ningún elemento. No hay elementos que digan que nosotros hacemos algún mal manejo del recurso del Municipio, siempre se manejó con transparencia, legalidad y como debe de ser", reiteró.

Afirmó que dejaron recursos en las cuentas para que las autoridades entrantes pudieran operar de inicio.

"No quisiera que a esta administración se le hiciera costumbre estar dando información falsa, confundiendo a la ciudadanía, en estos tiempos nadie debe salir a declarar sin sustento y menos si es la autoridad municipal".

Exhortó a la Presidenta Municipal a ponerse a trabajar y mejorar los números que le están entregando.