Acostúmbrense a vivir en democracia, dice John Ackerman a críticos

Ackerman Rose asegura que su participación en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena es sólo académica y no tiene ningún cargo en dicho partido, pero que, en todo caso, lo importante era la pluralidad, no la pureza

Noroeste / Redacción

Ante las críticas por su nombramiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para integrar el Comité Técnico de Evaluación, que evaluará a las y los nuevos cuatro integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, John Mill Ackerman Rose afirmó que no existe impedimento legal y acusó intolerancia a la "pluralidad".

"Lo único que evidencia la oposición al lanzarse con todo en mi contra es evidenciar su enorme intolerancia a la pluralidad y su desesperada necesidad de silenciar las voces discrepantes [...] Perdón señores, pero ya llegó la democracia y tendrán que acostumbrarse a vivir con ella", escribió el doctor en sociología política y doctor en derecho constitucional, en su cuenta de la red social Twitter.

Ackerman Rose aseguró que su participación en el Instituto Nacional de Formación Política de Morena es sólo académica y no tiene ningún cargo en dicho partido, pero que, "en todo caso, lo importante era la pluralidad, no la 'pureza'".

"No existe ningún impedimento legal para que un servidor forme parte del Comité Técnico que revisará los perfiles de nuevos consejeros @INEMexico. Mi participación en @infpmorena es estrictamente académica y no cuento con nombramiento alguno. En todo caso, lo importante es la pluralidad, no la 'pureza'", tuiteó Ackerman Rose.

Además, el también esposo de Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno federal, señaló que el Comité Técnico de Evaluación tuvo en ocasiones anteriores, integrantes que fueron altos funcionarios en gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) o Acción Nacional (PAN).

"Han trabajado en el IFE de @LCUgalde [Luis Carlos Ugalde Ramírez] o se han pronunciado públicamente en contra de @lopezobrador_ [presidente Andrés Manuel López Obrador] y la #4T, lo cual me parece sano y respetable", aseveró Ackerman Rose, cuya designación en el Comité Técnico de Evaluación ha sido criticada, también, por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).

Ayer, tras haber designado en un principio a Ackerman Rose y a Carla Astrid Humphrey Jordán, como integrantes del Comité Técnico de Evaluación, la CNDH ratificó, confirmando la designación del esposo de la titular de la SFP, pero incluyó en su propuesta a Sara Lovera López para dicho cargo.

A través de un comunicado, y luego de negar en redes sociales que había designado a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación, la CNDH finalmente confirmó la designación de Lovera López y Ackerman Rose, de quienes aseguró, garantizarán la elección de consejeros que velen por "unas elecciones libres, transparentes y confiables".

"De conformidad con el marco constitucional, legal, y de los criterios en momento, este organismo ha tenido a bien designar como integrantes del Comité Técnico de Evaluación para la elección de consejeras y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a la C. Sara Lovera López y al C. John Mill Ackerman Rose", indicó la CNDH.

Lovera López es periodista. Ha laborado en diarios, revistas, agencias de noticias, noticiarios de televisión y medios digitales desde hace 51 años, como reportera, editora, editorialista, coordinadora y directora de diversos medios.

Actualmente es coordinadora regional del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMLAC), además de que dirige el portal informativo Semméxico de la misma agencia.

Por su parte, Ackerman Rose es investigador titular “B” de tiempo completo de la misma UNAM, además de director editorial de la revista Mexican Law Review, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III.

Es, además, doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y doctor en Derecho Constitucional por la UNAM. Asimismo, es presidente Adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo.

Asimismo, es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, y también ha dictado cátedra en la American University en Washington, D.C. y en Sciences Po en París, Francia.

También ha fungido como articulista o analista en Proceso, La Jornada, El Universal, Reforma, The New York Times, Los Angeles Times, Chicago Tribune, San Francisco Chronicle, Houston Chronicle, San Diego Union-Tribune y The Guardian.

La CNDH había desmentido a Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto a que las dos propuestas para integrar el Comité Técnico de Evaluación Ackerman Rose, y, Humphrey Jordán.

“La CNDH informa que no ha hecho ningún nombramiento. En cuanto se entregue la notificación a la @Mx_Diputados se harán públicos los dos nombres de quienes integrarán el Comité Técnico de Evaluación del @INEMexico @C_Humphrey_J”, escribió la Comisión en su su cuenta de la red social Twitter.

Ese mismo 26 de febrero, Delgado Carrillo afirmó en su cuenta de Twitter, que las supuestas propuestas de la CNDH eran el doctor en sociología política y doctor en derecho constitucional, Ackerman Rose, y, Humphrey Jordán, candidata a Doctora en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid.

“Me permito informar que hemos recibido en JUCOPO de @Mx_Diputados las propuestas de la @CNDH para integrar el Comité Técnico de Evaluación para seleccionar a los consejeros del @INEMexico: la C. Carla Astrid Humphrey Jordan y el C. John Mill Ackerman Rose”, tuiteó el presidente de la JUCOPO en San Lázaro.

Sin embargo, Humphrey Jordán -esposa de Roberto Gil Zuarth, ex secretario particular del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y ex senador de la República por el Partido Acción Nacional (PAN)-, declinó la invitación de la CDNH, porque al igual que en 2017, aspira a ser candidata a integrar el Consejo General del INE.

“Quiero agradecer el honor y deferencia que me hace la nominación de la @CNDH para integrar el Comité de Evaluación para elegir consejer@s del #INE, cargo que no aceptaré porque mi intención es contender para ocupar uno de los cuatro espacios en el Consejo General del @INEMexico”, tuiteó Humprey Jordán.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que dos de los siete integrantes del Comité serán nombrados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y tres por la JUCOPO de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

El Comité Técnico de Evaluación deberá estar integrado por personas “de reconocido prestigio y que no hayan sido postuladas o ejerzan algún cargo de elección popular o hayan desempeñado cargos de dirección en partidos políticos nacionales o locales y en agrupaciones políticas nacionales o locales”.

Los coordinadores de todos los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, alcanzaron el pasado 13 de febrero, un acuerdo para elegir a los próximos cuatro consejeros del INE, que estarán en dicho cargo durante nueve años.

El documento aprobado por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, fue votado por unanimidad por el Pleno de la Cámara baja, con 443 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

El Comité Técnico de Evaluación, que será instalado el próximo 28 de febrero, deberá seleccionar a los aspirantes mejor evaluados en una proporción de cinco personas por cada cargo vacante.

La evaluación de los aspirantes a consejeros del INE en el Comité Técnico de Evaluación se dará del 9 a 24 de marzo. Asimismo, la conformación de cuatro quintetas de aspirantes para ser enviadas a la JUCOPO, será del 24 a 31 de marzo.

Por último, la elección de los cuatro nuevos integrantes del Consejo General para el periodo 2020 al 2029, será el próximo 31 de marzo, primero en la JUCOPO y luego nombrados por mayoría calificada de dos terceras partes del Pleno de la Cámara baja, a más tardar el 31 de marzo, o en caso de desacuerdo, designados por insaculación.