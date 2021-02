Actividades agropecuarias ayudan a reducir pérdida de empleos en Sinaloa: STyPS

De visita en el estado, Marath Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral del Gobierno federal, detalló que éste ha sido un de los sectores que menos se ha visto golpeados durante la pandemia

Emmanuel Rosales

Sobre el panorama económico que arrastra la pandemia sanitaria y la tendencia de crecimiento del empleo en Sinaloa, el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, señaló que uno de los sectores que menos se ha visto golpeado ha sido el agropecuario, lo que ayudado a que no se pierdan tantos empleos en el estado.

"En el marco de la pandemia uno de los sectores que menos se ha visto golpeado ha sido justamente el de las actividades agropecuarias y que también en muchos de los países ha sido declarada actividad esencial de ahí que no haya pues eso cejado en ningún momento el desarrollo de las mismas por lo tanto decirles que esa parte en particular Sinaloa tiene una cadena de valor muy vinculada al desarrollo de actividades agropecuarias y pues ha ayudado justamente a que no se pierdan tantos empleos", comentó.

El funcionario federal dijo que la intención es seguir creciendo, y detalló que la demanda de los productos que se hacen en este estado sigue, no solo en el mercado nacional sino en el internacional por lo cual dijo se estima que no haya propiamente una reducción de empleos.

"Por su puesto que hay como en todo el país una presión natural derivada de la suspensión de actividades de otra naturaleza a lo largo del país y pues eso ha significado también que pues tenga también presiones en el empleo, sin embargo sabemos que vamos también en un proceso de recuperación económica franca, que han habido sobre todo en estos meses de arranque del 2021 las condiciones óptimas para que siga ampliándose el empleo a lo largo del país", comentó.

Al ser cuestionado sobre el crecimiento del empleo en el estado dijo no tener las cifras, pero señaló que a nivel nacional se tiene tiene un grueso de un poco más de 120 mil empleos formales recuperados en lo que va del año.

"Esto nos ha ayudado a que nos sigamos encarrilando en el marco de la recuperación económica... aquí lo tenemos que decir que sobre todo este año hemos estado en términos ascendentes, el balance es muy positivo y eso también va a ir de la mano en la medida que vaya también cediendo la pandemia y vamos con toda seguridad a crecer, recuperar mucho de lo perdido y seguramente encarrilar por demás de lo que ya se había perdido", comentó.