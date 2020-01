Activistas recuerdan a diputados: si rechazan legislar matrimonio igualitario, irÃ¡n a la cÃ¡rcel hasta por 10 aÃ±os

Activistas recuerdan a diputados: si rechazan legislar matrimonio igualitario, irán a la cárcel hasta por 10 años

Ahora, con amparos y jurisprudencia en proceso, activistas de la comunidad LGBTI recordaron a los diputados de Sinaloa que no pueden simplemente ignorar a un juez y si vuelven a votar en contra del matrimonio igualitario en el Congreso, podrían ir a la cárcel hasta por 10 años

José Abraham Sanz

En la sesión de hoy, los diputados del Congreso del Estado dieron lectura a tres iniciativas que buscan modificar dos artículos del Código Familiar de Sinaloa y dar paso al matrimonio igualitario, después de que una propuesta fue rechazada en el periodo anterior.

Ahora, con amparos y jurisprudencia en proceso, activistas de la comunidad diversa recordaron a los diputados de Sinaloa que no pueden simplemente ignorar a un juez y si vuelven a votar en contra del matrimonio igualitario en el Congreso, podrían ir a la cárcel hasta por 10 años.

Santiago Ventura señaló que en el artículo 267 de la Ley de Amparo señala las penas por ir no someterse al mandato judicial.

“Puede haber una sanción desde inhabilitación de hasta 10 años si no acatas, hasta 10 años de prisión o una sanción económica, entonces estamos hablando de derechos humanos y esperamos que esto haga recapacitar y votar en sentido favorable esta vez”, dijo Ventura.

Además de Ventura, hoy se dieron cita en el Congreso del Estado los activistas Omar Lizárraga y Almendra Negrete, los principales impulsores de estos cambios.

En una conferencia de prensa les preguntaron el por qué creen que diputados que votaron en contra del matrimonio igualitario en el periodo anterior han manifestado hacerlo de la misma forma en el futuro cercano.

“Es falta de conocimiento de la sentencia, porque una sentencia judicial no puedes obviarla, no puedes decirle al juez que simplemente a él no le vas a hacer caso”, explicó Ventura.

“Ya si su equipo de asesores, se ponen un poquito a investigar, pues hallarán que la Ley de Amparo es bastante clara en ese sentido y que pueden ser sancionados si votan en contra nuevamente”.

Los activistas recordaron que en Sinaloa la aprobación por jurisprudencia también avanza y ya hay tres juicios en las Sala de Circuito, por lo que faltan sólo dos más.

“Cuando se cumplan los cinco, ya la Suprema Corte ya va a ordenar directamente sin votación que se reformen los artículos”, agregó Ventura.

“Lo que estamos pidiendo es que los diputados analicen todos estos panoramas, de que el matrimonio igualitario se va a dar quieran o no quieran, e impugne quien impugne, la Suprema desde el 2015 ya ha resuelto este conflicto que quieran armar y que los derechos pues tienen que ser otorgados, quieran o no quieran los diputados y quieran o no quieran los religiosos”.