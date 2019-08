Actriz de Juego de tronos pide ayuda para recuperar a su bebé

Josephine Gillan dice que su niña estaba a cargo de una de sus amigas cuando personal de servicios sociales del país llegó al hogar y se la llevó

Noroeste / Redacción

Josephine Gillan, mejor conocida como Marei en Juego de Tronos, pidió ayuda en sus redes sociales para recuperar a su hija de ocho meses, quien fue sustraída por los servicios sociales de Israel.

En su cuenta de Twitter, la actriz de 31 años explicó que la bebé estaba a cargo de una de sus amigas cuando personal de servicios sociales del país llegó al hogar y se la llevó.

“La policía secuestró a mi hija y la llevó con otra familia, no tengo permitido verla ni tener contacto con ella. No tengo idea de dónde está. Es absolutamente indignante, no he hecho nada malo y mi amiga tampoco”, dice en un comunicado.

De acuerdo con el diario británico Daily Mail, Josephine Gillan fue obligada a acudir a terapia por depresión postparto, por lo que tuvo que viajar a Reino Unido y dejar a la bebé en Israel, pero poco tiempo después las autoridades del país decidieron tomar la custodia de la niña.

La actriz dio a conocer que inició una campaña de donaciones en una página llamada GoFundMe para recaudar dinero y poder pagar a un asesor legal.

“Lo que hicieron los servicios sociales israelíes es ilegal y estoy luchando por recuperarla, desafortunadamente los costos legales son altos y no puedo pagar a un buen abogado, pero vale la pena para que mi bebé tenga la oportunidad de tener la felicidad y amor que se merece. Estoy buscando donadores para recaudar fondos y traerla de regreso a casa en donde está segura, ningún niño debería de estar sin sus padres", dice el comunicado.

El día que las autoridades se llevaron a su hija, Josephine Gillan compartió un video filmado por su amiga en el que se ve cuando suben a la bebé a una camioneta y se la llevan.